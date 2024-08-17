Serik’te iki otomobil çarpıştı, sürücü durmadan yoluna devam etti

Kaza, Serik ilçesi Kökez Mahallesi Burmahancı Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Hayri Çağlar’ın kullandığı 07 BKD 091 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, araç sürücüsünün durmadan yola devam ettiği görüldü.

Kazaya karışan sürücü Mehmet Hayri Çağlar, “Yolumda giderken bir anda karşıma çıktı. Duramadım ve çarptım. O da durmadan yoluna devam etti. Ben de polis ekiplerine haber verdim” şeklinde konuştu.