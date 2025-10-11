Serik’te inşaatta toprak kayması: Bina tahliye edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat kazı çalışmasında meydana gelen toprak kaymasının oluşturduğu risk nedeniyle bitişikteki 2 katlı bina tahliye edildi.

Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta bir inşaat firması, 15 gün önce temel kazma çalışması başlattı.

İnşaat alanında dün toprak kayması meydana geldi. Bunun üzerinde inşaat alanının bitişiğindeki 2 katlı binada yaşayan 2 aile, oluşan risk nedeniyle tahliye edildi.

AFAD, polis ve zabıta ekipleri alana şerit çekerek güvenlik çemberi oluşturdu.

İnşaatın devam edip etmeyeceği ve tahliye edilenlerin evlerine dönmeleri ile ilgili kararın Serik Belediyesi tarafından yapılacak incelemenin ardından verileceği bildirildi.