Serik’te motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine T.’nin kullandığı motosiklet ile Osman Ü. idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve bisiklet sürücüleri savrularak yolda sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik’teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ana yolda seyreden motosiklet ile ara sokaktan çıkan bisikletin çarpıştığı ve iki sürücünün yola savrulduğu görülüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.