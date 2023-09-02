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Serik’te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 16:56
  • Giriş: 02.09.2023 16:56
  • Güncelleme: 02.09.2023 16:56
Kaynak: İHA
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Serik’te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobil içinde 26 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

 Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Serik ilçesinde 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerini belirledi.

Şüphelilerin kullandıkları otomobilde yapılan aramada, 26 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca şarjörü, 7 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 

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