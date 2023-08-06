Serinlemek için girdiği barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, saat 16.00 sıralarında Kurtboğazı Barajı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Emre Y., bir süre sonra serinlemek için baraja girdi. Arkadaşlarıyla yüzerken akıntıya kapılan Emre Y., gözden kayboldu. Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve dalgıç polisleri, kaybolan gencin cansız bedenine 5 saatlik bir aramanın ardından ulaştı. Emre Y.’nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.