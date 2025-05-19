Serinlemek için girdiği Eğirdir Gölü’nden cansız bedeni çıktı

Afyonkarahisar’dan arkadaşlarıyla birlikte Eğirdir Gölü’ne serinlemek için gelen ve dün arama çalışması başlatılan 34 yaşındaki Afgan uyruklu kişinin gölde cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Altınkum Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’dan gezmek amacıyla Eğirdir’e gelen ve mermer ocağında çalıştıkları öğrenilen 8 arkadaştan biri olan Afgan uyruklu Mohammad Horoon (34), piknik yaptıkları esnada serinlemek için Eğirdir Gölü’ne girdi. Deniz simidiyle göle açılan Horoon’dan uzun süre haber alamayan arkadaşları, boğulma şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı cankurtarma timi ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sonar destekli arama-kurtarma çalışması başlatılırken, su altı taraması yapmak üzere Antalya’dan dalgıç ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarının ardından Horoon’un cansız bedeni gölde tespit edilerek dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Horoon’un cenazesi, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.