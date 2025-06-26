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Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu

Ajans Haberleri
  • 26.06.2025 18:17
  • Giriş: 26.06.2025 18:17
  • Güncelleme: 26.06.2025 18:17
Kaynak: DHA
Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat (28), boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde, Sur ilçesi kırsal Kayayolu Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat, boğuldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Polat’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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