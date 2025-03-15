Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti, cansız bedeni 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde dün saat öğle saatlerinde yaşandı. Sıcaktan bunalan 10 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Al Khalif, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Khalif, sürüklenip gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, çocuğun cansız bedenine suya girdiği noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Kavaklı Mahallesi’nde ulaştı. Ekiplerin kıyıya çıkardığı çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.