Serinyol Mor Dayanışma Kadın Derneği açıldı

Maraş merkezli depremlerle yerle bir olan Hatay’da kurdukları çadırlar ve dayanışma noktaları ile kadınların ihtiyaçlarının sağlanması, psikososyal destek ve hukuki destek ile güçlenmesi için çalışmalar yürüten kadınlar, Serinyol Mor Dayanışma Derneği'ni açtı. Kadınlar, “Bundan sonraki çalışmalarımız daha yoğun bir şekilde devam edecek” dedi.

Haber Merkezi

2014'te ilk derneğini Antakya'da açan Mor Dayanışma; 6 Şubat depreminden bu yana kadın dayanışmasını ve mücadeleyi ilçelerde büyütmeyi sürdürüyor.

Depremin ikinci gününde Samandağ'da ve daha sonra Defne/Harbiye, Serinyol Mahallesi ve Sevgi Parkı'nda açtıkları kadın çadırları ve kadın dayanışma noktaları ile kadınların ihtiyaçlarının giderilmesi ve destek sağlanması için çalışmalar yürüten kadınlar, Serinyol Mor Dayanışma Derneği'ni açtı.

Mücadeleyi ve dayanışmayı büyüteceklerini söyleyen Mor Dayanışma üyeleri açılışa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İlk olarak Gezi Direnişi'nden hemen sonra Armutlu'da 2014 yılında açtığımız derneğimiz ile Hatay'da kadın çalışmalarımız başladı. 6 Şubat'ta yıkımın en çok olduğu Armutlu Mahallesi'nde derneğimiz yıkıldı. 6 Şubat depremlerinden itibaren Kadın Dayanışma Çadırları ile Samandağ, Defne, Serinyol'da başlayan dayanışmamız ve mücadelemiz 2023 Temmuz ayında Samandağ derneği ile şekillendi.

"MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ"

En son Serinyol'da derneğimizle buluştu. Bu çalışmanın sonucunda kadınların dernek açma mücadelesi ile iradesi ile şekillendi. 18 Mayıs 2024 tarihinde Hatay ilinin Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde Kadın Derneği'miz açıldı. Bundan sonraki çalışmalarımız daha yoğun bir şekilde devam edecek.

Mahallerde kadınlarla yaptığımız buluşmaların devamını yapacağız. Kadın dayanışmamızı mahalle mahalle, ilçe ilçe daha da büyütmek için kadınlarla beraber derneğimizde biz hazırız. Kadınlarla beraber dernek açılışımızda diktiğimiz Defne ağacı gibi yeşereceğiz. 'Ellerimi bahçeye dikiyorum, yeşereceğim biliyorum' diyen Füruğ Ferruhzad gibi kadınlarla beraber yeşerecek Defne ağacımız. Samandağ'dan Antakya'ya, Antakya'dan Defne'ye bu dayanışmamızı ve mücadelemizi daha da büyüyeceğiz.”