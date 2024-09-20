Serkan Keskin kimdir? Serkan Keskin'in hayatı, oynadığı filmler ve diziler
Tiyatrocu Serkan Keskin'in hayatı vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Serkan Keskin kim? Serkan Keskin kaç yaşında? Serkan Keskin kiminle evli? Serkan Keskin nereli? Detaylar haberimizde.
Serkan Keskin, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olarak geniş bir hayran kitlesine sahip başarılı tiyatrocudur. Özellikle özgün oyunculuğuyla tanınan Keskin, pek çok farklı projede yer alarak dikkat çekmiştir.
SERKAN KESKİN NERELİ?
Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit, Kocaeli'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım atan Keskin, zamanla dizi ve sinema sektöründe de yer alarak adını duyurdu.
SERKAN KESKİN KAÇ YAŞINDA?
Serkan Keskin, 2024 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.
SERKAN KESKİN EVLİ Mİ?
Serkan Keskin, kısa bir süre önce, oyuncu Meriç Aral ile evlendi.
SERKAN KESKİN'İN OYNADIĞI DİZİLER
Serkan Keskin, özellikle televizyon dünyasında birçok önemli projede yer almış ve oyunculuğuyla büyük takdir kazanmıştır. İşte Serkan Keskin'in rol aldığı bazı önemli diziler:
Leyla ile Mecnun (2011-2013): Serkan Keskin’in en tanınan projelerinden biri. "İsmail Abi" karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Beş Kardeş (2015): Bir komedi dizisi olan Beş Kardeş’te Serkan Keskin başrolde yer aldı.
Masum (2017): Polisiye-gerilim türündeki bu dizide Serkan Keskin başarılı performansıyla dikkat çekti.
Şahsiyet (2018): Bu ödüllü dizide Serkan Keskin, güçlü oyuncu kadrosunun içinde yer aldı.
Alef (2020): Bir suç dizisi olan Alef’te, Serkan Keskin önemli bir rolle seyirci karşısına çıktı.
SERKAN KESKİN'İN ALDIĞI ÖDÜLLER
- 2012: İsmail Dümbüllü Ödülü
- 2014: 21. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Silsile
- 2014: 51. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - İtirazım Var
- 2015: 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Dram) - İtirazım Var
- 2018: 23. Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri - Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu - Akşam Yemeği