Serkan Keskin kimdir? Serkan Keskin'in hayatı, oynadığı filmler ve diziler

Serkan Keskin, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olarak geniş bir hayran kitlesine sahip başarılı tiyatrocudur. Özellikle özgün oyunculuğuyla tanınan Keskin, pek çok farklı projede yer alarak dikkat çekmiştir.

SERKAN KESKİN NERELİ?

Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit, Kocaeli'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım atan Keskin, zamanla dizi ve sinema sektöründe de yer alarak adını duyurdu.

SERKAN KESKİN KAÇ YAŞINDA?

Serkan Keskin, 2024 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

SERKAN KESKİN EVLİ Mİ?

Serkan Keskin, kısa bir süre önce, oyuncu Meriç Aral ile evlendi.

SERKAN KESKİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Serkan Keskin, özellikle televizyon dünyasında birçok önemli projede yer almış ve oyunculuğuyla büyük takdir kazanmıştır. İşte Serkan Keskin'in rol aldığı bazı önemli diziler:

Leyla ile Mecnun (2011-2013): Serkan Keskin’in en tanınan projelerinden biri. "İsmail Abi" karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Beş Kardeş (2015): Bir komedi dizisi olan Beş Kardeş’te Serkan Keskin başrolde yer aldı.

Masum (2017): Polisiye-gerilim türündeki bu dizide Serkan Keskin başarılı performansıyla dikkat çekti.

Şahsiyet (2018): Bu ödüllü dizide Serkan Keskin, güçlü oyuncu kadrosunun içinde yer aldı.

Alef (2020): Bir suç dizisi olan Alef’te, Serkan Keskin önemli bir rolle seyirci karşısına çıktı.

SERKAN KESKİN'İN ALDIĞI ÖDÜLLER