Serkan Sarı kimdir? CHP Milletvekili Serkan Sarı’nın kariyeri ve siyasi hayatı

Serkan Sarı kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Serkan Sarı’nın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Serkan Sarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Serkan Sarı’nın kariyeri ve siyasi hayatı!

SERKAN SARI KİMDİR?





Serkan Sarı, 1978 yılında Balıkesir’in Manyas ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde klinik eczacılık alanında yüksek lisans yaptı. 1999 yılından itibaren Balıkesir’de eczacılık mesleğini sürdüren ve CHP 28. dönem Balıkesir Milletvekili olan Serkan Sarı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Balıkesir Çağdaş Eğitim Vakfı (BAÇEV), Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD) üyesidir. Sarı evli ve bir çocuk babasıdır.

SERKAN SARI’NIN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Serkan Sarı’nın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: