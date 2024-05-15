Sermaye artık dağa çıktı

Muğla’da yapılması planlanan mermer ocağına onay verilmesi üzerine yöre halkı, projenin iptali için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvurdu.

Muğla’nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi’nin ormanlık alanında yapılması planlanan mermer ocağı projesi için "çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı verildi. Karara tepki gösteren yöre halkı, projenin iptali için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurdu.

Yapılan açıklamada, “Artık sermaye dağa çıktı. Eskiden eşkiyalar dağa çıkardı, şimdi sermaye bizi soymak için dağa çıktı” denildi. Yatağan’da Stratonikeia Antik Kenti’nin de bulunduğu Eskihisar Mahallesi’nde Ümit Çelikten Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Mermer Maden Ocağı İşletme Projesi yapılması planlanıyor. Proje için 6 Mayıs’ta "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre; projeye konu olan ruhsat alanı, 75 hektar büyüklüğünde. ÇED alanı ruhsat alanının 15,24 hektarlık alanında planlanıyor. Projeye konu olan faaliyet sahasında üretim çalışmaları, açık ocak işletme yöntemi ile gerçekleştirilecek. Projeye konu ÇED alanı, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın N20 numaralı paftasında ve orman alanında yer alıyor.

BAŞVURU YAPILDI

Projeye tepki gösteren yöre halkı ve çevreciler, dün Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Stratonikeia Antik Kenti’nin saldırı altında olduğunu ifade eden Eskihisar köylülerinden Lütfü Kırayoğlu, “Neden buradayız? Biliyorsunuz Stratonikeia 2 bin 500 yıllık bir antik kent ama bütün Muğla’nın Batı Anadolu’nun göz bebeği olan bu kent 40 yıldır ağır bir saldırı altında. Son dönemde de gözlerini para hırsı bürümüş madencilerin saldırısı altında. Artık sermaye dağa çıktı. Eskiden eşkiyalar dağa çıkardı şimdi sermaye bizi soymak için dağa çıktı. İşte bunun için buradayız. Daha kasım ayında bir şirket, köye gelip hiçbir inceleme yapmadan ÇED raporu hazırlayıp köye saldırmak istemişti. Biz Eskihisar köylüleri olarak onları püskürttük. Bu kez yeni bir şirket yine bin 500 dönümlük bir arazi üzerinde hemen köye 500 metre, seslenseniz duyacak kadar bir mesafede mermer ocağı açmak istemektedir. Yola çıkmadan önce hiç kimseye haber vermeden patlamayı yaşayarak buraya geldik. Biz bu duruma boyun eğmek istemiyoruz. Bu nedenle buradayız” diye konuştu.