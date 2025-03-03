Sermaye birse, işçiler de bir: Yüzlerce tütün işçisi grevde!

İlayda SORKU

İzmir’de 3 ayrı tütün fabrikasında çalışan yüzlerce işçi greve çıktı. Türk İş'e bağlı Tekgıda-İş Sendikası 7 Nolu Şube’de örgütlü Sunel Tütün, Oryantal Tütün ve T.T.L. Tütün emekçileri üretimi durdurdu.

Bornova Pınarbaşı’nda faaliyet gösteren Sunel Tütün’de çalışan 600 işçi ve Oryantal Tütün’de çalışan 800 işçinin ardından T.T.L. Tütün'de çalışan 300 tütün emekçisi daha greve başladı. 3 fabrikada da gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sonuç çıkmayınca sendika grev kararı aldı.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ayrı ayrı müzakereler olduğunu ancak 3 fabrikanın birlikte hareket ettiğini aktaran Tekgıda-İş İzmir 7 Nolu Şube Başkanı Ömer Atabey, BirGün’e şunları aktardı:

"Bize, ‘TİS birinde sonuçlanırsa hepsinde sonuçlanacak’ diye telkinde bulunuyorlar. Biz de dedik ki, ‘Siz işverenler olarak birleştiyseniz, biz de üç fabrika işçileri olarak birleştik’. Üyelerimize fayda sağlamak adına bu kararı hayata geçirdik ve istediğimiz ücretleri ve sosyal hakları alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

İşverenlere, "Bu bir resetleme dönemi, düzenleme dönemi" ifadelerini kullandıklarını belirten Atabey, "Ücretlerde bir düzenleme yapılması gereken bir süreçten geçiyoruz. Burada asgari ücret artış oranı ya da enflasyon baz alınamaz. İşveren de taşın altına elini koyacak ve ancak bu şekilde sözleşmeyi imzalayabiliriz" diye konuştu.

"İŞÇİ DAYANIŞMASIYLA KARŞILIK VERDİK"

Öte yandan işverenlerin enflasyonun üstüne çıkmayı düşünmediklerini belirten Atabey, "Enflasyonun üstüne yalnızca yüzde 2 veya yüzde 4 gibi bir refah payı koyarak bizi oyalamaya çalışıyorlar. Üç işveren birlikte hareket edip bize dayatma yapmaya çalışıyorlar. Biz de buna işçi dayanışmasıyla karşılık verdik. İkinci altmış günün başında grev kararı aldık, sürenin sonunu beklemedik. Çünkü müzakerelerde taleplerimizle onların teklifleri arasında uçurum var. Objektif değiller, gerçekçi değiller" dedi.

"OBJEKTİF VE GERÇEKÇİ DEĞİL"

"Ayağınız yere basmıyor, istedikleriniz çok fazla" cevabını aldıklarını dile getiren Atabey, şöyle konuştu: "Çarşı, pazarın ayakları yere basıyor mu ki bizimkiler bassın? Kiralar, elektrik, su faturaları ortada. Bugün bir öğrencinin, yol masrafları dahil bir günlük harcaması 500 lirayı buluyor. En ucuz semtlerde bile kiralar 20 bin lira olmuş. Elektrik faturaları 3-4 bin liranın, su faturaları bin 500-2 bin liranın altına inmiyor. İşverenin teklif ettiği zam oranı ise yıllık enflasyon artı yüzde 2. Dolayısıyla grev, süresiz bir grev. Haklarımızı alana kadar devam ettireceğiz. Biz arkadaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesini ve sosyal haklarımızın güvence altına alınmasını sağlayana kadar mücadele edeceğiz."

Ayrıca işverenlerin taşeronlara 2 bin liraya varan ödemeler yaptığını belirten Atabey, "Ancak kendi işçisine benzer ücretleri vermeye yanaşmıyorlar. İşte bu durum, işçiler için en büyük kırılma noktalarından oldu. İşverenler objektif ve gerçekçi değil" şeklinde konuştu.