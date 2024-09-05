Sermaye bu cesareti kimden alıyor

Emek Servisi

İstanbul Hadımköy’deki As Plastik fabrikasında tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nedeniyle grev kararı alan 6 işçinin işten çıkarılması nedeniyle başlayan direniş sürüyor. Petrol-İş üyesi işçilerin işten çıkarılması ile ilgili Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bayhan, As Plastik patronunun işçilere “Gerekirse cezamı öderim, sizinle çalışmam” dediğini hatırlatarak "Patron bu cesareti nereden alıyor? Bakanlığınız, sömürücülerin keyfi kurallarını anayasal haklardan üstün gören bu tür davranışları engellemeye yönelik caydırıcı yaptırımlar içeren bir düzenleme yapmayı planlıyor mu" diye sordu.