Sermaye çeteleri kime güveniyor: ‘Yağmala, talan et, semir döve döve öldür’ düzeni

Melisa AY

Emek düşmanı Çalık Holding'ten tazminatını isteyen bir işçi katledildi.

Holdingin Türkmenistan'da bulunan fabrikasında çalışan 49 yaşındaki Erol Eğrek, 10 yıldır tazminat mücadelesi veriyordu. Çalık Holding’ten 7 milyon lira tazminat alacağı bulunan Eğrek defalarca sesini duyurmaya çalıştı. Eğrek bu süreçte açtığı tüm tazminat davalarını da kazandı ancak hakkı olan tazminatı ödenmedi.

Önceki gün İstanbul Şişli'de bulunan Çalık Holding binasına tazminatı hakkında görüşme talebiyle giden Erol Eğrek, binaya alınmadı. Eğrek ile bina güvenliği ve korumalar arasında gerginlik çıktı, Eğrek'in binaya girişi engellendi. Binaya girmeden önce bir videoyla son kez sesini duyurmak isteyen Eğrek, "10 yıldır tazminatını alamıyorum. Haklarım için uğraşıyorum. Tazminat haklarımı versinler, başka bir isteğim yok" dedi.

Bugünün BirGün'ü

Bina önünde kafasına ateşli silah dayayan Eğrek, tam 10 kişi tarafından darbedildi. 10 kişi, hakkını arayan Eğrek'in etrafını sararak öldüresiye darbetti. Aile, Eğrek'in ölümünün hastanede değil, holding binasında olduğunu savunuyor. Aileye göre olay yerindeki polis ekipleri de sağlık görevlilerine Eğrek'in darp sırasında fenalaştığını söylüyor. Uğradığı darptan sonra Eğrek, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayetin duyulmasının ardından 1’i polis 6 kişi gözaltına alındı. Gazetemizin baskıya gittiği saatlerde gözaltı işlemleri devam ediyordu.

Öte yandan Çalık Holding, adeta öldürülen işçiyi suçlayan bir açıklama yaptı. Holding ‘her zaman olduğu gibi yetkili makamlarla iletişim halinde’ olduklarını açıkladı.

SENELERCE ÇALIK BÜNYESİNDE ÇALIŞTI

Eğrek, Çalık bünyesinde GAP Güneydoğu Tekstil’de 1997'de çalışmaya başladı. Fabrikanın ring iplik bölümünde 5 yıl boyunca elektrik-elektronik bakım sorumlusu olarak çalıştı. 2003'te Türkmenistan'a giden Eğrek, Aşkabat ve Kıpçak kentlerinde holdinge bağlı Balkan Dokuma Fabrikası ve Serdar İplik’te elektro-mekanik alanında çalışmaya başladı. Eğrek daha sonra Türkmenistan’da Belda İnşaat’a bağlı Türkmenbaşı şantiyelerinde de elektrik şefi olarak çalıştı.

Eğrek, 10 yıllık çalışmasının karşılığında alacaklarını talep etti, tazminat alacakları için farklı tarihlerde birden fazla kez yasal yollara başvurdu. Eğrek'in öldürülmeden önce paylaştığı belgelere göre holding, alacaklardan doğrudan sorumlu tutulamayacaklarını savundu. Eğrek yöneticilerden bazılarının Gülen Cemaati mensubu olduğunu, kendisine baskı ve mobbing uyguladıklarını iddia etmiş, bu iddialarına yönelik açılan iftira davasını da kazanmıştı.

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BABAMIN HAYATINI, BİZİM HAYALLERİMİZİ ÇALDILAR

Erol Eğrek'in 4 çocuğundan biri olan Yasin Eğrek, yaşananları BirGün'e anlattı. Babasının mücadelesini tek başına verdiğini anlatan Eğrek, "Babamın 13 yıldır alacağı var. Bu zamandır uğraşıyor, hiçbir zaman sesini duyuramadı kimseye. Defalarca bize 'Kimse sesimi duymuyor' diyordu. Oraya kötü niyeti olmadan gitti. Elindeki silahla kendisine de sıkmazdı. Babam çok zeki, çok iyi kalpli bir insandı. Çok merhametliydi" dedi.

Yasin Eğrek, Çalık Holding'ten haklarını isteme sürecini şöyle özetledi: "10 yılı aşmıştır, uğraşıyoruz. Davayı kazandık, vermediler. Arkalarında devlet mi var? Kim var? Davayı kazanmamıza rağmen tazminatını vermediler. Maddi olarak sıkıntılı durumdaydı. Ölmeseydi babam, yaza abimin düğününü yapacaktık. Bizim hayallerimizi çaldılar."

Babasının ölüm belgesini imzalayan Yasin Eğrek, "Babam darp edilerek öldürüldü. Hastanede öldüğü doğru değil. Binanın önünde dövüp sonra onu içeri aldılar, içeriden görüntü yok. Her yeri yara bere doluydu. Bir sürü yara, morluklar darp izi vardı" diye konuştu.

Babasına açılan iftira davasını da anlatan Eğrek, "İşten çıkartılma sebebi uğradığı baskılardı. Müdürlerin FETÖ’cü olduğunu söylediği için işten atıldı. Ama kendisine mobbing yapan bu müdürlere iftira etti diye dava açıldı. Babam bu davayı da kazandı. Bugüne kadar açtığı ya da kendisine açılan tüm davaları kazandı babam. Kazanmasına rağmen tazminatını alamadı. Avukatların ödeme yapıldığı savunması da gerçek değil. Bize hiçbir şekilde ödeme ulaşmadı. Arkalarındaki güce güveniyorlar. Biz hâkimlere, savcılara derdimizi anlatamıyoruz. Kazandığımız davayı bile bize vermediler" dedi.

Son olarak Yasin Eğrek, ablası, abisi ve ikiz kardeşi için şu çağrıda bulundu: "Bunu okuyan, gören herkes babam için gücü yettiği her yerde sesimizi duyursun. Sesimizi kısamayacaklar."

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İKTİDAR CİNAYETİN ORTAĞIDIR

Eğrek’in öldürülmesine meslek örgütlerinden tepki geldi. Tepkilerde “hesabını soracağız” denildi.

DİSK: Bu tablonun sorumluları Türkiye’yi işçiler için cehenneme, sermaye için sömürü cennetine çeviren siyasi iktidardır.

Birleşik Metal-İş: Bu cinayetin sorumluları; hiçbir yasa, kural tanımayan pervasız patronlar ve onları koruyan siyasi iktidardır!

DİSK/Enerji-Sen: Patronlara, vergi afları, teşvikler veren iktidar bu cinayetten Çalık Holding kadar sorumludur!

TMMOB: Ülkemiz adeta emekçi mezarlığına dönüşmüş durumdadır. Katliamın sorumlusu sömürü düzenidir. Sorumlular derhal yargı önünde hesap vermelidir.

TGS: Cinayetin sorumlusu siyasi iktidardır. Mahkeme kararına rağmen alacakları ödemeyenlere yaptırımlar getirilsin!

Bağımsız Maden İş: Kahrolsun düzeniniz. Katil Çalık Holding! Kardeşimizin hesabını soracağız!