Sermaye ile yüründü bu yollar

AKP, “İktidara yakın sermaye gruplarını fonlama aracı olarak kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinden tüm itirazlara karşın geri adım atmadı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, kamunun kendi imkanlarıyla yapabileceği çok sayıda proje, sermaye gruplarına teslim edildi. İktidara yakın şirketler ulaşımdan turizme, sanayiden sağlık tesislerine kadar çok sayıda projede söz sahibi oldu.

YİD modeli ile inşa ettirilen projelere verilen ölçüsüz garantiler, müteahhitlerin servetine servet kattı. Sermaye gruplarını zenginleştiren yolcu, araç ve kişi garantileri bütçeyi altüst etti.

BÜYÜK DİLİM MÜTEAHHİDE

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı performans hedeflerini içeren raporu iktidarın YİD modelindeki ısrarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yapımını özel şirketlerin üstlendiği otoyolların uzunluğu, kamu imkanlarıyla inşa ettirilen yolların uzunluğunu 24’e katladı.

2025 yılında yapımı devam eden otoyolların toplam uzunluğunun 485 kilometre olduğu belirtildi. 485 kilometrelik otoyol projelerinin 466 kilometrelik kısmını, YİD modelli otoyollar oluşturdu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün imkânları ile yapılan yolların uzunluğu ise yalnızca 19 kilometre olarak kayıtlara geçti.

YİD modeli ve kamu bütçesiyle 2025 yılında yapımına devam edilen otoyolları ve toplam uzunlukları, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün raporlarına şöyle yansıdı:

YİD MODELİ

• Kuzey Marmara Otoyolu (Nakkaş-Başakşehir): 45 kilometre

• Mersin-Taşucu Otoyolu Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi: 52 kilometre

• Kınalı-Savaştepe Otoyolu (Kınalı-Malkara): 127 kilometre

• Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu: 120 kilometre

• Antalya-Alanya Otoyolu: 122 kilometre

KAMU BÜTÇELİ

• İskenderun-Antakya Otoyolu: 19 kilometre

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GARANTİYE MİLYARLARCA TL