Sermaye istedi, harekete geçildi

AKP iktidarının, akademisyenlerin ve eğitim sendikalarının karşı çıkmasına rağmen hayata geçirdiği 4+4+4 eğitim sisteminin son 2 yılı hedefte. Gerici müfredatın hayata geçirilmesinin ardından AKP’ye yakın dernek, vakıf ve sendikalar zorunlu eğitimi hedeflerine koydu. Hedefte zorunlu eğitimin son 2 yılı var. Son olarak Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen, son 4 yılın 2 yılının isteğe bağlı ya da 3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı olmak üzere lise eğitimini gündeme getirdi.

ZORUNLU EĞİTİM UZUNMUŞ

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuyla ilgili 81 ilde araştırma yaptıklarını ileri sürerek “Eğitimin son 4 yılın yeniden ele alınması gerekiyor” ifadelerini kullanarak öne çıkan modellerin 3+1 ve 2+2 olduğunu söyledi. Mevcut 12 yıllık zorunlu eğitim süresini uzun bulduklarını ve sistemin yeniden düzenlenmesini istediklerini dile getiren Yalçın, ağzındaki baklayı da şu sözlerle çıkardı: “Araştırmaya katılanlar öğrencilerin meslek seçimlerine yeterince yönlendirilmediğini düşünüyor” dedi.

Türkiye’de MESEM’ler aracılığıyla yüzbinlerce çocuk sanayiye sürülerek çocuk işçilik katlanarak arttı. Resmi verilere göre 1.3 milyon (15-17 yaş arasındaki istihdam ve MESEM’li çocukların sayısı), kayıt dışı çalışan çocuklarla beraber ise sayının 3.5 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor.

Yoksul çocuklarının eğitimden koparılarak işçileştirilmesi MÜSAD için yeterli gelmedi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasını önererek, İstihdamda artış için eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmuştu. Özdemir, “Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, gençlerimiz pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar” demişti.

EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİR

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ‘’Liselere getirilmek istenen 2+2 esnek model, aslında ‘esnek’ değil; tam tersine kısıtlayıcı, ayrıştırıcı ve eşitsizliğe dayalı bir sistemdir’’ denildi. TÖBSEN Hukuk Sekreteri Ahmet Karaçay BirGün’e yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde 4 yıl olan zorunlu eğitimin 2 yıla düşürülüp kalan 2 yılın isteğe bağlı hale getirilmesini gündemine almıştır. Bu gelişme, aslında yıllardır sürdürülen bilim dışı ve piyasacı eğitim politikalarının yeni bir halkasıdır. TÖBSEN olarak bizler, eğitimin siyasal iktidarın ideolojik aygıtı değil, toplumun eşit ve özgür bireyler yetiştirmeye dayalı kamusal bir hakkı olduğunu savunuyoruz. Eğitimi gerici vakıfların, tarikatların ve sermayenin insafına terk eden hiçbir düzenleme uzun ömürlü olamaz. 4+4+4 gibi, şimdi gündeme alınan ‘2+2’ benzeri sistemler; eğitimde bütünlüğü bozan, sınıfsal eşitsizlikleri derinleştiren, çocukları örgün eğitim dışına iten, emeğe ve bilime düşman yaklaşımlardır" diye konuştu.