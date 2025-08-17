Sermaye istiyor MEB yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sermayenin isteği doğrultusunda organize sanayi bölgelerinde (OSB) çocuk işçiliğin meşrulaştırıldığı Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) açmaya devam ediyor.

Bunun son örneği ise İzmir’de yaşandı.

Buna göre Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İEOSB) ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) ile Çiğli MESEM, Bornova MESEM ve Kemalpaşa MESEM arasında protokol imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkan Vekili Cem İnam, "MESEM’lerin ara eleman sorununa doğru çözüm ve doğru model” olduğunu ileri sürdü. İmam, “OSB’ler bu iş için ideal ortam, kayıt dışılık yok, iş sağlığı güvenliği anlamında dışarıdaki birçok ortama göre çok daha iyi durumda. OSB’ler bunun için biçilmiş kaftan. Bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

KAPATILMASI GEREKİRKEN YAYGINLAŞTIRIYORLAR

MEB’in sermayenin isteği doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, “Türkiye uluslararası kapitalist sistemde kendisine biçilen rol doğrultusunda ara elemana yoğun ihtiyaç duyulan bir ülke. MESEM’ler bu konuda patronlar için bedava işgücü kaynağı görevi görüyor. Örgün eğitimde yer alması gereken yüzbinlerce çocuk sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda MESEM’lerde patronlara sıfır masrafla çalıştırılıyor” dedi.

Son bir yılda MESEM kapsamında çalıştırılan yaklaşık 12 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini anımsatan Uluocak şu ifadeleri kullandı: “Bu nedenle MESEM’lerin derhal kapatılması gerekirken bu uygulama yeni yeni projelerle yaygınlaştırılıyor. Sermayenin bedava ara eleman iştahının MEB eliyle beslenmesi kabul edilebilir bir durum değil. Yoksulluk ve geleceksizlik kıskacındaki gençler ve çocuklar ve aileleri MESEM’lere adeta mecbur bırakılıyor. Patronlar için biçilmiş kaftan görülen MESEM çocuklar yoksulluk içine sıkışmış bir gelecek demektir.”