Sermaye kampüse giremeyecek

İlayda SORKU

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, EspressoLab’e ait olduğu öne sürülen “Ethos Kafe”ye karşı eyleme geçti. Kampusteki diğer işletmelerin kahve satmasının Rektörlük tarafından yasaklandığını belirten öğrenciler, “İşgal Kafe” adını verdikleri boykot eylemini sürdürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör atamalarının ardından hız kazanan dönüşüm politikaları, öğrencilerin sosyal ve kamusal alanlarının ticarileştirilmesiyle devam ediyor. Son olarak, öğrencilerin yıllardır kullandığı Kuzey Kafeterya kapatıldı ve yerine “Ethos Kafe” adında Espressolab’e ait olduğu iddia edilen bir işletme açıldı. Öğrenciler ise yüksek fiyatlara ve kamusal alanların sermayeye devredilmesine karşı boykota başladı.

BirGün’e konuşan bir Tarih Bölümü öğrencisi, “Yeni dönem başladığında içeride Espressolab logolu çuvallar ve kahve kolileri gördük. Önce inkar ettiler ama sonra anladık ki işletme, doğrudan Espressolab olarak açılmasa da onunla bağlantılı bir şirket tarafından işletiliyor. Hemen yanındaki kafeterya yıllardır vardı ve uygun fiyatlı çay, kahve satıyordu. Şimdi okul yönetimi işletmeye gidip, ‘Bundan sonra kahve satmayacaksın’ diyor” dedi. Öğrenciler, şöyle konuştu: “Burayı bir dayanışma alanına çevirdik. Amacımız çok açık, sermayeye para kazandırmıyoruz, kampus bizimdir ve bizim kalacak” ifadelerini kullandı.