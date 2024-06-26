Sermaye kesiminin vergi kıyakları dokunulmaz

İktidar, ‘vergi kıyakları’na dokunmaktan kaçınıyor. Geçen yıl 114,2 milyar TL’lik vergiden, sadece indirimli kurumlar vergisi desteği kapsamında vazgeçildi. Yeni vergi paketinde de bu kesime ayrıcalıklı davranılacak.

Vergi paketi tartışmaları, vazgeçilen vergileri gündeme getirdi. Vergi harcamaları olarak ifade edilen alınmasından vazgeçilen vergiler, yıllar içerisinde sermaye kesimine ‘vergi kıyakları’ halini aldı. İktidar, “vergi indirimi, muafiyeti, istisnası” adı altında sermaye kesimine ayrıcalıklı davranmayı yeni pakette de sürdürecek. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen vergi paketi, ‘vergide adaletin sağlanması ve verginin tabana yayılması’ amacıyla hazırlandığı iddia edildi. Bu vergi paketinin, Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 0,7’sine denk gelen 226 milyar TL’lik ek gelir yaratması bekleniyor.

Paketin taslağında olan ancak daha sonra geri çekildiği iddia edilen maddeler arasında servet vergisi alınması, borsa kazancından kesilecek vergilerin yer alması iktidarın sermaye kesiminden yana tercihini sürdüreceğini de ortaya koydu.

VERİLER RESMİ RAPORDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2016 yılından bu yana her yıl yayımlanan Vergi Harcamaları 2023 Raporu, iktidarın sermaye kesiminden bazı vergileri almayarak ciddi ayrıcalıklar sağladığını bir kez daha gözler önüne serdi. 2023 yılında gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, banka ve sigorta muameleleri, motorlu taşıtlar ve özel iletişim vergilerinde toplam 1 trilyon 476,7 milyar TL tutarında vergi harcaması tahmini yapıldı.

Vergi harcamasının 660,6 milyar TL’si gelir vergisi, 446,8 milyar TL’si kurumlar vergisi, 235 milyar TL’si katma değer vergisi, 42,6 milyar TL’si özel tüketim vergisi ve 91,6 milyar TL’si ise diğer vergiler kaynaklı oldu. Gelir vergisi harcamasının 371,2 milyar TL’sini asgari ücret istisnası oluşturdu. 20,4 milyar TL’lik gelir vergisinden kâr payı istisnası adı altında vazgeçildi. Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 10,3 milyar lira oldu.

114 MİLYARLIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ

Kurumlar vergisi kapsamında ise 114,2 milyar TL’lik vergiden, indirimli kurumlar vergisi desteği kapsamında vazgeçildi. Faiz ve benzeri gelirlerden alınmayan kurumlar vergisi tutarı; yatırım fonu ve ortaklıkları kazanç istisnası olarak 167,2 milyar TL, taşınmaz ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı adı altında 16,4 milyar TL oldu.

Teşvik belgeli yatırımlarda istisna kapsamında 26,8 milyar TL tutarındaki KDV’den vazgeçildi. Bütçe açığının 2 trilyon 652 milyar lira olması öngörülen 2024’te 2 trilyon 210 milyar TL’lik vergiden vazgeçileceği tahmin ediliyor.