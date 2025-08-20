Sermaye kıyıdan elini çek

Ada Sude ATAK

Koç Holding’e “genişletilerek” 40 yıllığına devredilen İstanbul'daki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın genişletme projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurulmasının ardından dün ÇED katılım toplantısı düzenlendi.

Bakanlık tarafından çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan projenin toplantısı Fenerbahçe Divan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Saat 11.00’da başlaması planlanan toplantı 5 dakika gecikti.

Toplantının gecikmesine tepki gösteren Fenerbahçe Kalamış Dayanışması Avukatı Onur Cingil, “ÇED raporunu daha önceden almaları gerekiyordu. Burayı birilerine peşkeş çektirmeyeceğiz” dedi.

Toplantı saatinde açılmadığı için tutanak tutuldu. Ardından yurttaşlar toplantıyı terk ederek tesisin önünde basın açıklaması yaptı. Yurttaşlar adına konuşan Onur Cingil “Toplantı usulüne uygun bir şekilde açılmadı. Dolayısıyla bu toplantı yok hükmündedir’’ dedi.

Proje onaylandığı takdirde yat kapasitesi bin 288 metrekareden 2 bin 120 metrekareye çıkarılacak.

Marinanın toplam alanı 437 bin 788 metrekare olacak.

∗∗∗

İSTANBUL’UN SAHİLLERE İHTİYACI VAR

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması’ndan Remzi Çelik ise projenin ÇED dosyasına ilişkin “Taraflı, bilimsel olmayan, tamamen sermayenin doğrultusunda hazırlanmış, para karşılığı bir rapor” dedi. Çelik şöyle konuştu: “Özelleştirme bu işin en can alıcı kısmı. Bir ufuk çizgisini bin metrelik bir mendirekle yok ediyor. Siz onu kendi dar, küçük çaptaki insanların hizmetine yat limanı yapacaksınız diye buradaki yüz binlerce insanın gelip orada oturduğu bir ufuk çizgisini alamazsınız, satamazsınız.”

TMMOB’a bağlı Metalürji ve Malzeme Mühendisi Odası eski Başkanı Cemalettin Küçük ise “İstanbul’un marinalara, yat bağlama limanlarına ihtiyacı yok. İstanbul’un sahillere ihtiyacı var. Şu anda mevcut konumuyla bile vatandaşın sahile ulaşmasını, denizle buluşmasını engeller vaziyette. Oranın değil ki büyütülmesi, kapasitesinin artırılması; yıkılarak vatandaşa açılması gerekiyor” dedi.