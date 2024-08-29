Sermaye, Macron’un kararından memnun

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Fransa’da sermayedarlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, genel seçimlerden birinci çıkan sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi’ne (NFP) hükümet kurma yetkisi vermeyi reddetme kararından “memnun” kaldı.

Siyasi kriz sürdüğü ülkede yıllık konferansını düzenleyen Fransa İşverenler Federasyonu’nun (Medef) Başkanı Laurent Saint-Martin, önceki gün Macron’un parti liderleriyle görüşmesinde solun ortak adayı Lucie Castets’e başbakanlık yetkisini vermemesinin “önemli bir karar” olduğunu belirtti.

Saint-Martin, Macron’un “7 yıldır iş süren iş dünyası dostu siyasi iklimin devam edeceğinden memnun olduklarını” belirtti. Öte yandan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sosyalist Partili François Hollande, “Castets’in adaylığını reddetmenin Macron’a düşmediğini” belirterek bunu “kurumsal bir hata” olarak niteledi.