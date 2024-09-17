Sermaye ‘nitelikli göçmen’ avında

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Saksonya ve Thüringen’in ardından Brandenburg eyaletinde de aşırı sağcı AFD’nin zaferle çıkma ihtimaline karşı Berlin yönetimi peş peşe tartışmalı kararları hayata geçirdi.

Almanya’da “düzensiz göçle mücadele” gerekçesiyle sınır kontrolü başladı. Daha önce Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında başlatılan kontroller, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka’yı da kapsayacak şekilde genişletildi.

İçişleri Bakanlığı, sınır kontrollerinin Almanya ile bu ülkeler arasında işe gidip gelenlerin günlük yaşamları, ticaret ve seyahatleri üzerinde mümkün olduğunca az etki yaratmasını sağlamak için çaba gösterileceğini açıkladı.

KİMLİK, PASAPORT ŞART

Bakanlık, kontrollere ilişkin soru kataloğu yayımladı. Buna göre, seyahat edenlerden ve işe gidip gelenlerden kimlik kartı veya pasaport gibi belgeleri yanlarında bulundurmaları isteniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen sınır kontrollerinde 30 bin kişinin ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi. Almanya sınırdaki kontrolleri ilk etapta 15 Mart 2025’e kadar sürdürmeyi planlıyor. Almanya’nın tüm kara sınırlarında kontroller yapması, AB Komisyonu ile AB ülkelerinin tepkisine neden oluyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, kararı kabul edilemez bulurken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göç sorununun kısıtlamalarla çözülemeyeceğini ifade etmişti. Avusturya hükümeti de Almanya’nın sınırdan daha fazla insanı geri çevirmesi durumunda bu kişileri geri almayacaklarını duyurmuştu.

6 AYDA 28 BİN BAŞVURU

Bu yılın ilk altı ayında AB’ye üye 27 ülke ile Norveç ve İsviçre’yi kapsayan AB+ ülkelerine toplam 513 bin iltica başvurusu yapıldı. Suriyelilerin başvuru sayısı 71 bin oldu. Afganistan vatandaşları tarafından AB+ ülkelerine toplam 45 bin başvuru yapıldı. Venezuela’dan 37 bin, Kolombiya’dan 29 bin başvuru yapıldı. Türkiye’den altı ayda toplam 28 bin 224 başvuru yapıldı. 16 bin 88 kişi Almanya’ya iltica başvurusunda bulunurken Almanya’yı 4 bin 382 kişiyle Fransa izledi.

KENYA’DAN SONRA ÖZBEKİSTAN İMZALADI

Tartışmalar sürerken Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, üç günlük Orta Asya turuna çıktı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Semerkant’ta göç anlaşması imzaladı. İkili anlaşma, başta sağlık sektöründe çalışanlar olmak üzere Özbekistan’dan vasıflı işçilerin Almanya’ya girişini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Anlaşma Almanya’da yasal oturma izni olmadan yaşayan Özbeklerin geri sınır dışı edilmelerini hızlandıracak.

Scholz ve Mirziyoyev anlaşma imzaladı.

Alman hükümetinin, ‘nitelikli’ iş gücünü kapma, buna karşılık göçmenleri geri gönderme planı yeni değil. Berlin benzer anlaşmayı ilk olarak Aralık 2022’de Hindistan ardından da Aralık 2023’te Gürcistan ile imzaladı. Son olarak Kenya ile anlaşma 13 Eylül’de imzalandı. Kolombiya, Fas ve Gana ile de benzer anlaşmalar devrede. Kırgızistan ile de bu yönde niyet anlaşmasına varılmıştı. Berlin, Moldova ve Filipinler ile de benzer müzakereler yürütüyor.