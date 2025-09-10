Sermaye odaklı projeleri durdurun

Haber Merkezi

Şırnak ve ilçelerinde yıllardır devam eden doğa talanının son bulması talebiyle kentte dün eylem düzenlendi.

‘‘Eko kırıma geçit yok, doğa talanına karşı yürüyoruz’’ diyerek Şırnak merkez Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen yaşam savunucuları, Ömer Kabak Meydanı’na yürüdü. Burada yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Bu saldırılar yalnızca bir çevre sorunu değildir. Bu, aynı zamanda halkın hafızasına, kültürüne, yaşam biçimine ve geleceğine karşı planlı bir imha stratejisidir. Çünkü biliyoruz ki doğa, yalnızca üzerinde yaşadığımız bir alan değil; toplumsal hafızamızın, kültürümüzün ve özgürlüğümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Doğaya ve halka karşı yürütülen bu amansız savaştan derhal vazgeçin! Güvenlikçi ve sermaye odaklı politikalarla halkın geleceğini karartmayın. Ekosistemi geri dönülmez biçimde yok eden maden, baraj ve petrol projelerini durdurun.”