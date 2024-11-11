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Sermaye Piyasası Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütçü atandı.

Güncel
  • 11.11.2024 00:17
  • Giriş: 11.11.2024 00:17
  • Güncelleme: 11.11.2024 00:18
Kaynak: ANKA
Sermaye Piyasası Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
FOTOĞRAF: ANKA

Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütçü atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütçü, üyeliklere ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek getirildi.

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