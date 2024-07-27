Sermaye Şimşek’ten memnun

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurttaşı değil, sermayeyi önceleyen politikaları, TCMB anketlerine enflasyon beklentisi olarak yansıdı. Yurttaş enflasyonun yükseleceğini, şirketler ise düşeceğini tahmin ediyor.

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Merkez Bankası'nın 2025 sonu için enflasyon oranı tahmini olan yüzde 14 seviyesinin, yurttaşı ikna etmediği kendi anketlerinde de yer buldu.

Asgari ücretli, memur ve emekliler ile dar gelirliler, krizin yükünü sırtında taşımaya devam ederken yurttaş cebinden çalan enflasyonun daha da kötüleşeceğini öngörüyor. Yurttaşın, enflasyonun düşeceği beklentisi giderek düşerken 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi de arttı. Piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde ise düşüş var.

Enflasyonun, gelecek 12 aylık dönemde düşmesini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesine geriledi. Başka bir deyişle, tüketici fiyatlarının 12 ayda artmayacağını, düşeceğini ya da çok az oranlarda artışlar gerçekleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 30 bile değil. İktidar bloku her fırsatta ekonomik krizi inkâr etse de yurttaşların yüzde 70,7’si enflasyonun önümüzdeki bir yılda da yüksek seyretmesini bekliyor.

Geçtiğimiz hafta kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’in Türkiye’nin notunu artırmaya karar vermesi ile Şimşek'in ‘sıkı’ politikalarının hedefinde yurttaşı değil, yatırımcıyı rahatlatmak olduğu bir kez daha gözler önüne serilmişti.

Enflasyon beklentisinde de yurttaş ile piyasa katılımcıları arasındaki ayrışma belirgin. Enflasyon beklentilerinde temmuz itibarıyla piyasa katılımcıları ile yurttaşlar arasındaki makas 42 puanı buldu. Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, hanehalkı için bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 72,0 seviyesine yükseldi. Hanehalkının aksine piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 55 seviyesine geriledi.

BEKLENTİLER YÜKSELİYOR

Koç Üniversitesi ile KONDA'nın ortaklaşa yaptığı Hanehalkı Enflasyon Beklentisi anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre temmuz ayında yurttaşın yıllık enflasyon beklentisi yüzde 113, yılsonu enflasyon beklentisi de yüzde 93 oldu. 12 aylık dönemdeki enflasyon beklentisi ise bir önceki ayın anket sonuçlarına göre 3 puan artarak yüzde 100 seviyesine ulaştı.