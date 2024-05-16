Sermayenin Cennet’i!

Cengiz’in ardından Hattat Bodrum Turizm de Cennet Koyu’na göz dikti. Sit alanına 109 odalı, 5 yıldızlı lüks otel yapmak isteyen şirket ÇED başvurusu yaptı.

Haber Merkezi

Mehmet Cengiz tüm tepkilere rağmen Cennet Koyu’nu tahrip ederken Hattat Bodrum Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi aynı bölgede 5 yıldızlı otel yapmak için harekete geçti.

Arkeolojik ve doğal sit alanına otel yapmak isteyen çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusu yaptı.

Sermayenin iştihanı kabartan Bodrum’un sit alanları yine hedefte. Hattat Turizm, Muğla’nın Bodrum ilçesi Göl Mahallesi Gökburun Mevkii’nde 109 odalı 280 yataklı 5 yıldızlı otel yapmak için harekete geçti. 33 adet apart villa, 76 oda şeklinde planlanan otel için yaklaşık 721 milyon TL harcanacak.

ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI

Otelin kurulması planlandığı 56 bin 549 metrekarelik alan 3. derece arkeolojik sit ve 2. derece doğal sit alanı. Yani korunması gereken bir bölge. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre kıyıdaki yapılaşmaya ilişkin “Söz konusu proje kıyı kanunu hükümlerine göre yapılaşma yapılacaktır” denildi.

ANKA’ya konuşan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, "Bu projeler Ankara’dan adrese teslim projeler. Yerel yönetimlerin eli kolu bağlanarak merkezden yapılan projeler ile Bodrum’un antik kent özelliği tamamen kaybolup, tamamen kentleşme sürecini hızlı bir şekilde antik özellik kaybolacak. Ama asıl önemli olan halkın katılım süreci burada işlemiyor" dedi.

CENGİZ DE AYNI BÖLGEDE

Aynı bölgede kamuoyunun yakından tanıdığı Mehmet Cengiz’in de otel projesi bulunuyor. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan projenin kapasite artışına ilişkin geçen günlerde ÇED gerekli değildir kararı çıktı. Bodrum’un Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda koruma altında olan 678 bin metrekarelik arazide Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği tesis için kapasite artış projesine ‘ÇED gerekli değildir’ kararı çıktı. İnşaata başlanmasıyla birlikte tepkilere yol açan Cengiz’in otel projesine ilişkin Bodrum Belediyesi’nin Ocak 2023’te yapılan olağan meclis toplantısında CHP’li bazı meclis üyeleri tarafından ruhsatın iptali gündeme getirildi. İlerleyen süreçte, Cengiz İnşaat’a verilen 60 adet yapı ruhsatı iptal edilse de, şirket kararı Muğla 1. Bölge İdare Mahkemesi‘ne taşıdı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.