Sermayenin eli Karadeniz’de

HABER MERKEZİ

Saray rejimi ranta dayalı yağma ve talan politikalarıyla Karadeniz’i sermaye gruplarına peşkeş çekmeye devam ediyor. HES’ler ve JES’lerle doğa talanının sürdürüldüğü bölgede yurttaşlar, doğalarını savunmak için bir araya gelerek mücadele etmekte kararlı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde Eti Bakır tarafından açılmak istenen madenle ilgili sondaj çalışmalarının başlatılmak istenmesine karşı tepki gösteren yöre halkı bir araya geldi.

Vaminon Hakereketi, Arhavi’de maden için başlatılmak istenen sondaj çalışmasına karşı Arhavi Cumhuriyet Meydan’ında basın açıklaması yaptı. Çevrecilerin ‘‘Arhavi maden istemiyor’’ ve ‘‘Yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz’’ pankartlarıyla yaptığı açıklamada, ‘‘Arhavi’de istemediğimiz madenin sondajına geçit vermeyeceğiz’’ dövizleri taşındı. ‘‘Cengiz şaşırma sabrımızı taşırma’’ sloganları atıldığı kitlesel basın açıklamasına kentte bulunan siyasi parti ve kurumların yanı sıra Rize Fındıklı Belediyesi Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve çevre ilçelerden yüzlerce yurttaş katıldı. Vaminon Hareketi adına okunan basın açıklamasında geçen hafta Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden Arhavi Kaymakamlığına sondajla ilgili bir yazı geldiği aktarıldı. Tüm yurttaşların rahatlıkla görebilmesi gereken bu yazıya bir türlü ulaşılamadığı belirtilerek maden sürecinin fiilen başlayacağının belgesine halka sunulması istendi.

Arama ihalesinin iptali için açılan dava açarak başlatılan hukuk sürecinin takipçisi olunduğu belirtilen açıklamada, Eti Bakır’ın reklamlarının yayımlandığı yerel gazetelere seslenildi. Madencilere karşı nöbet başlatılacağı duyurulan açıklamada, “Arhavi’deki yerel gazetelere de sesleniyoruz: Maden şirketi üzerinden para kazanmayı reddedin. Arhavi’ye ihanet etmeyin. Aynı şekilde esnafımızı, sanatkarımızı, lokantalarımızı, otellerimizi maden şirketine ve çalışanlarına destek olmamaya, su yemek yatak vermemeye çağırıyoruz. Bırakın köylerimize ve dağlarımıza, Eti Bakır Arhavi’ye bile girememeli. İlerleyen günlerde bir noktada bir nöbet alanı kurmayı planlıyoruz. Madencileri Arhavi’ye sokmamak için gözümüz hep dört açık olacak” ifadeleri yer aldı.

UZUNGÖL’DE HES’E YURTTAŞLARDAN İTİRAZ

Aynı zamanda Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl’de yapılmak istenen HES’e karşı halk bir araya geldi. Trabzonspor’un sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti tarafından, bölgede yeni bir ÇED raporuna ihtiyaç olmasına rağmen hukuka aykırı biçimde HES projesini gerçekleştirmek istemesi üzerine alanda basın açıklaması yapıldı. Solaklı Vadisi üzerinde yapılacak projeye karşı çıkan Uzungöl ve Çaykara halkının itirazlarını gösterdiği uyarı eylemi yaptı. Uzungöl Muhtarı Selman Dilek’in okuduğu basın açıklamasında, “2 Nisanda yerel seçimlerin hemen akabinde, yüklenici firma HES projesine ilk kazmayı Taşkıran’da vurmuş, fakat bu haberi alan Uzungöllüler ile Taşkıranlıların sahaya inmesiyle iş makinesi durdurulmuş, alandan çıkarılmış, kadastro direkleri sökülmüş bu şekilde firmanın bu ilk teşebbüsü el birliğiyle durdurulmuştu” hatırlatmasını yaptı. Selman, “Danıştaydaki karar usulden kabul edilip esas görüşülmeye başlanmışken sonucu beklemeden meseleyi oldubittiye getirmek istemektedirler” dedi.

ÇED’İ BEKLEMEDEN SONDAJA BAŞLADILAR

Öte yandan Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Karadere Vadisi’nde 4’üncü grup maden (altın, gümüş, bakır, çinko vb.) arama çalışmaları için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmadan sondaj çalışmaları başlatıldı. Sayer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. tarafından iş makineleri jandarma desteğiyle Erikli ve Bahçecik yaylalarına çıkarıldı. 25 Ekim’de sondaj çalışmaları başladı. Bölge halkı çalışmaların durdurulması talebiyle İdare Mahkemesi, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine başvurdu.