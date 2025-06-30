Sermayenin göze sokulan ayrıcalığı: Bir şehri kiralamak

Suzan ŞÖNGER

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez Bezos'un İtalya'nın Venedik kentindeki düğün törenleri günler süren protestolara rağmen yapıldı. 40 milyon avroyu aşan düğün, yalnızca bir kutlama değil; küresel sermayenin gösterişli ama bir o kadar da çıplak iktidarının bir simgesi.

Düğün günü kanallar kapatıldı, turistler dışlandı, yollar boşaltıldı. Kamusal olan, bir geceliğine "özel" hâle geldi. Bu bir zenginlik gösterisi yanında sermaye sınıfının nasıl dokunulmaz bir ayrıcalıkla donatıldığının da kanıtı.

MİLYARDERLERİN ‘YASAL’ SOYGUNU

Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve diğer “yeni nesil” milyarderlere yakından bakalım. Onlar sadece teknolojinin değil, küresel vergi sistemlerinin de mimarları. Sahip oldukları servetin önemli bir bölümü, kamu kaynaklarını finanse eden vergi sistemlerinden özenle kaçırılıyor.

•Amazon, Avrupa’da milyarlarca euroluk kârını Lüksemburg üzerinden vergilendirmeden aktarıyor.

•Elon Musk, Tesla ve SpaceX’i Delaware şirketleri üzerinden kayıtlı tutarak milyarlarca dolar vergi ödemekten kurtuluyor.

•Türkiye’de ise büyük holdingler serbest bölgeler ve yatırım teşvikleri sayesinde neredeyse sıfır vergiyle kâr ederken, bir işçi gelirinin % 40’ını dolaylı vergilere kaptırıyor. Sermaye servet biriktirirken, sosyal altyapıyı finanse etme yükü emekçilere kalıyor.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii’nin Kauai adasında yüzlerce dönüm arazi satın alarak yerli halkı yıllardır yaşadıkları topraklardan çıkmaya zorluyor. Mahkeme yoluyla, küçük hissedarların mal varlıklarını elinden alma girişimleri büyük tepki topladı. Yerli halk, bu “toprak gaspını” kültürel soykırım olarak tanımlıyor. Yani bir milyarder, sadece parasıyla değil, hukuki sistemin araçlarını kullanarak bir halkın tarihsel ve coğrafi hafızasını gasp edebiliyor. Türkiye’de Göcek koylarında, Yunan adalarında ya da İspanya’nın Ibiza kıyılarında ultra lüks yat sahipleri, kamusal plajları fiilen işgal ediyor. Halkın yüzemediği, geçemediği koylar "özel demirleme" ile zenginlere tahsis edilmiş durumda. Bir koyda bir hafta kalabilmek için milyon dolarlar ödeyen sermaye sahibi, halka ait denizi fiilen özelleştirmiş oluyor.

ELON MUSK: TEKSAS’TA BİR ‘ŞİRKET DEVLETİ’

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait Starbase (eski adıyla Boca Chica), 3.9 km² büyüklüğünde ve Teksas’ın güney ucunda kurduğu yeni bir “şehir” modeli. Musk ve yakın çevresi, binlerce dönüm araziyi şirket adlarıyla satın alarak burayı hem üretim sahası hem de şirket çalışanları için yerleşim bölgesi hâline getiriyor.

Bu yoktan var edilen şehrin kent komisyonu SpaceX çalışanlarıyla dolu. Vergi düzenlemeleri ve şehir planlaması, şirketin kendi kadrosu tarafından yönetiliyor. Elon Musk, kendi büstünü, yine adını kendisinin verdiği sokaklara yerleştiriyor. Mekânlar artık halkın değil, bir milyarderin kurgusuna tabi. Starbase, kamusal alanı şekillendirme gücünün devletten çok sermayeye geçtiğini açıkça gösteriyor. Yasalar, planlama kurulları, toplumsal ihtiyaçlar - tüm bunlar geri plana itilirken, sermaye artık kendi şehrini, kendi rejimini bile kurabiliyor.

DUBAİ’İN ARDINDAKİ GÖRÜNMEYEN SÖMÜRÜ

Dubai’de zenginler için inşa edilen yapay adalar, lüks kuleler ve iklim kontrollü şehir projeleri, büyük oranda Güney Asya’dan gelen göçmen işçilerin aşırı düşük ücretlerle, çoğu zaman pasaportları ellerinden alınarak kölelik koşullarında çalıştırılmasıyla yükseliyor. Servet yalnızca gösterişli değil, aynı zamanda görünmeyen sömürü zincirleriyle ayakta kalıyor.

Bu örneklerin ortak özelliği sadece paranın gücüyle değil, sistemsel bir dokunulmazlıkla perçinlenmiş olmaları. Zenginler sadece servetleriyle değil, hukuki, sosyal ve siyasal sistemin açıklarından faydalanarak; ekosistemleri, şehirleri, kültürel hafızayı ve emekçilerin yaşamını sömürerek ayrıcalık inşa ediyor.