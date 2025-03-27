Sermayenin kulu

İktidarın İBB operasyonuyla başlayan piyasalardaki sarsıntı, ekonomi yönetimi tarafından tüm tuşlara aynı anda basılarak önlenmeye çalışıyor. Ancak döviz kurundaki artış ilk olarak akaryakıt fiyatlarına yansıdı ve enflasyon beklentilerinin de yükselmesine neden oldu. Önümüzdeki aylarda doğalgaz, elektrik ve temel gıda ürünlerine yeni zamların geleceğine yönelik beklenti hane halkının yaşam maliyetinin daha da artacağını gösteriyor.

Şimşek ise sıkı para politikalarının sonuç vereceğini öne sürüyor. Ancak şu anki tablo, döviz kuru ve maliyet enflasyonu nedeniyle fiyat artışlarının devam ettiğini gösteriyor. Akaryakıt zamları, lojistik maliyetlerini artırarak tüm sektörlere yayılırken gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde yeni zam dalgaları kaçınılmaz hale geliyor. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok yabancı kuruluş, yılsonu enflasyon beklentilerini yukarı yönlü güncellemeye başladı.

ARA ZAMMA GEREK YOKMUŞ!

Yabancı yatırımcılarla telekonferans ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ise aylık enflasyonda geçici etkiler görülse de yıllık enflasyon hedefine ulaşma konusunda bir engel görmediklerini belirtti. Şimşek’in yabancı yatırımcılara enflasyon beklentilerindeki artışın şu an için asgari ücrete ikinci bir zam yapılmasının gerektirmediğini ifade ettiği iddia edildi.

ASGARİ ÜCRET 40 DOLAR ERİDİ

Büyük ölçüde ücret artışlarını baskılayarak enflasyonu kontrol altına alma stratejisine dayanan Şimşek’in ekonomi programının temel mantığına göre ücretler yükseldikçe harcamaların ve talebin artmasıyla enflasyonun yükseldiği iddia ediliyordu. Bu yüzden hükümet, özellikle asgari ücrete ve kamu çalışanlarının maaşlarına enflasyonun altında zam yaparak iç talebi sınırlamaya çalışıyordu. 2024 yılsonu enflasyonu yüzde 44,38 olmasına rağmen yüzde 30 zam yapılan asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. En düşük emekli aylığı ise 2024'ün ikinci ayında gerçekleşen yüzde 15,75’li enflasyon oranında artırılarak 14 bin 469 lira seviyesinde bulunuyor.

En düşük emekli aylığı açlık sınırının altında kalırken asgari ücret de daha ilk aydan açlık sınırının gerisine düştü. Ocak ayında ortalama 35,5 lira olan dolar/TL üzerinden yapılan hesaplamada yaklaşık 622 dolar olan asgari ücret, döviz kurunun 38 lirayı aşmasının ardından 582 dolara kadar geriledi. Asgari ücretlinin cebinden 40 dolar (1520 TL) eksildi. En düşük emekli aylığı ise 26 dolar (988 TL) eksildi. Ekonomi yönetimi, yabancı yatırımcılara güven vermeye çalışırken, iç piyasada alım gücünün düşmesi dar gelirlerin daha zor duruma düşmesine neden olacak.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 59,3

Merkez Bankası mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporunu yayımladı. İmamoğlu operasyonunu kapsamayan döneme ilişkin anketin sonuçlarına göre Mart ayında hane halkı için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.