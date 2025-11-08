Sermayenin memuru

Emekçiyi düşük ücretlere, milyonları hayat pahalılığına mahkûm eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kendisini savunurken “Benden burjuva sermayeci çıkartamazsınız arkadaşlar” dedi. Oysa Şimşek’in ekonomi politikaları, göreve geldiği günden bu yana halkın cebinden alıp sermayeye güven veren bir tablo çiziyor.

Bakan Şimşek, önceki akşam Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılına ilişkin bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin karşısına çıktı. Bakan Şimşek, sermayeden yana ekonomi politikaları nedeniyle muhalefet milletvekilleri tarafından eleştirildi. Yaklaşık 13 saat süren görüşmelerin ardından Bakan Şimşek, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Eleştirilere yanıt veren Şimşek, "Benden burjuva sermayeci çıkartamazsınız arkadaşlar, mümkün değil” dedi. Kendi dönemine övgülerle devam eden Şimşek, “Bakın, kurumlar vergisini 5 puan artıran benim, bankaların vergisini yüzde 20'den yüzde 30'a çıkartan benim, bankaların harçlarını yüzde 50 artıran benim, yurt içi asgari kurumlar vergisi getiren benim, küresel şirketlere asgari kurumlar vergisi getiren benim. Şirketlerin taşınmazlardaki satışlarda yüzde 50 kazanç istisnasını kaldıran benim, iştirak hissesi satış kazancı istisnasını düşüren benim. Kar paylarına stopajı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkartan benim. Şu anda 6 ay vadeye kadar fon ve mevduatlar, toplamın yüzde 95'ini oluşturuyor. Bunların vergisini yüzde 17,5'e çıkardık. Eğer ben rantiyecisiysem, ben küresel sermayeyi temsil ediyorsam nasıl mevduatların faizini yüzde 5'ten yüzde 17,5'e çıkarıyorum. Benden sermayeci çıkmaz. Ben kamu hizmeti yapmak için buradayım" diye konuştu.

Göreve “Rasyonel bir zemine dönme dışında seçenek kalmamıştır” diyerek başlayan Şimşek, önce vergi artışları ile halkın kemerini sıktı. Ücret artışlarını baskılayarak asgari ücrete ara zam yapılmasının önüne geçti.

Bütçe disiplini diyerek en düşük emekli aylıklarının yükseltilmesini engelledi. Açlık ve yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkûm edilen emek kesimi, ekonomik kriz karşısında yalnız bırakıldı.

Ayrıca sermaye dostu olarak bilinen Şimşek’in yabancı yatırımcı arayışında gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında katıldığı bir panelde enflasyon için Türkiye’de halkın ikna edilmesinden bahsederken ‘locals’ (yerel halk) kelimesini kullanması da kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.