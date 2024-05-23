Sermayenin vicdanı yok

Aydın-Denizli Otoyolu inşaatında çalışan 51 işçi ile Borusan Lojistik’te sendika üyesi 24 işçi, ''yüz kızartıcı suç'' gerekçe gösterilerek işten çıkartıldı.

Bilge Su YILDIRIM

Aydın Denizli Otoyolu’nun inşaatının ihalesini alan Fernas İnşaat ve taşeron olarak kullandığı İnceoğulları İnşaat, mayıs ayı ücretlerini ödemediği 51 inşaat işçisini Kod-46 ile işten çıkardı. Şantiye yönetimiyle görüşmek isteyen işçiler, şantiyeden jandarma zoruyla çıkarıldı. Ana firma Fernas İnşaat ile görüşmek üzere Mersin’den Aydın’a giden işçiler, firma yönetimiyle de görüşemeyince kendi inşa ettikleri köprünün üstüne çıkarak oturma eylemi başlattı. İki gündür köprünün üstünde olan işçiler, talepleri, karşılanmadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade etti. İşçilerin talepleri ödenmeyen ücretlerinin yatırılması ve işten çıkarma gerekçesi olarak kullanılan; hırsızlık, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi yüz kızartıcı suçlarda kullanılan Kod-46’nın değiştirilmesi.

İşten çıkarılan emekçiler yaşadıklarını BirGün’e anlattı.

İşçi Adnan Hazarcıoğlu, “Taşeron firma İnceoğulları İnşaat bünyesinde çalışıyorduk. Mayıs ayı maaşlarımız ödenmeyince taşeron firmanın şantiyesine görüşmeye gittik, şantiyeden zorla çıkarıldık. Bunun üzerine Asıl firma Fernas İnşaat ile görüşmek için Aydın’a gittik. Sadece hakkımız olanı almak için konuşmak istiyorduk ama bizi Aydın’da da güvenlikler, coplar, biber gazları karşıladı. Jandarma müdahale etti, karakola götürüldük" dedi.

Verilen sözlerin tutulmaması üzerine viyadüğe inşa ettikleri köprünün üzerine çıkıp eyleme başladıklarını kaydeden Hazarcıoğlu şöyle konuştu: "Kaymakam geldi, Vali geldi ama boşuna. Bizleri dinlemiyorlar, uzakta duruyorlar. Biz ya ölü ya diri haklarımızı alana kadar bu köprüden inmeyeceğiz. Üç gündür açız, susuzuz, uykusuzuz. Endişeleniyoruz bir arkadaşımızın başı dönerse de ayağı kayıp aşağı düşerse diye. Tek istediğimiz ceset torbasına girmeden haklarımızı alabilmek.”

Bir diğer İnşaat İşçisi Fuat Akat ise işverenin belgede sahteciliğe başvurduğunu anlattı. Mayıs ayı ücretlerinin yatması için işverenle konuştuklarında firma muhasebecisinin, maaşların yatırılabilmesi için kendilerine bir belge imzalattığını ve firmanın bu belge sayesinde ödenek aldığını söylediğini aktaran Akat, şimdi ise firmanın aynı belgeyi öne sürerek “Siz zaten imza attınız. Bizim size ödeyeceğimiz herhangi bir ücret yok” dediğini belirtti. Akat, aynı zamanda işten atma gerekçesi olarak Kod-46’ının kullanılmasının ileride iş ararken de kendilerini zora sokacağının altını çizdi.

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SENDİKA ÜYESİ OLMAK YÜZ KIZARTICI SUÇ!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Borusan Lojistik mart ayında Liman İş Sendikası’na üye olan 4 işçiyi işten attı. Eylemler sonucunda geri adım atan işveren, işten atılan 4 işçinin işe geri alınacağı, sendikalı olan işçilere baskı yapılmayacağı konusunda sendikayla anlaşmaya vardı. Ancak Borusan yönetimi önceki gün 24 işçiyi "yüz kızartıcı suç’’ gerekçesiyle işten çıkardı. İşten çıkarmalar sonrası liman işçileri, işyeri önünde eylem yaptı. Liman İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Kizir, "Bir kez daha Borusan’a sesleniyoruz, günler de aylar da sürse çadırı kapıya kurarız, biz bu süreçten vazgeçmeyiz. İşçi arkadaşlarımız da kararlı eylemlerine devam ediyorlar" dedi.