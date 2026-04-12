Sermayenin yargısı devrede!

EMEK SERVİSİ

Patronların talimatıyla sendikacıların tutuklanmalarına yönelik tepkiler sürüyor. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu’nun tutuklanmasının ardından son olarak Bağımsız Maden-İş Sendikası Hukuk Birimi Görevlisi Doğukan Akan da tutuklandı.

Aksu’nun tutuklanmasına tepki göstermesi üzerine gözaltına alınan ardından tutuklanan Akan’a ilişkin açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası, sürecin örgütlenme faaliyetlerini ve planlanan madenci yürüyüşünü hedef aldığını belirtti. Sendikadan yapılan açıklamada, Akan’ın gözaltına alınmasının gerekçesi, örgütlenme uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanmasına yönelik tepkisi oldu.

SENDİKAL FAALİYET ENGELLENEMEZ

Açıklamada, Aksu’nun tutuklanmasının ardından buna tepki gösteren Akan’ın da gözaltına alınmasının “yargının holdinglerden talimat aldığı” iddiasını güçlendirdiği savunuldu. Sürecin yalnızca bireysel bir soruşturma olmadığı belirtilen açıklamada, yaklaşan madenci yürüyüşünün hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu kararlarla hem talimatları uyguluyorlar hem de pazar günü başlayacak madenci yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Bu saldırı yalnızca bize değil, hakkını almak için yola çıkmaya hazırlanan madencilere yöneliktir. Bu yöntemlerle sonuç alamazlar. Daha önce de söyledik, yine söylüyoruz: Sendikal faaliyetler engellenemez” denildi.

AKSU AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAĞINI DUYURDU

Akbelen’deki talana karşı mücadele eden ve "yanıltıcı bilgiyi yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla tutuklanan Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu açlık grevine başladığını duyurdu.

Aksu, Bağımsız Maden-İş araçlığıyla gönderdiği mektupta, “Bugüne kadar işçi sınıfının hukuku ve haysiyeti dışında hiçbir sınırlama kabul etmeden hayatı özgürce, ahlaklı yaşama gayreti içerisinde olan insanlarız. Öfkemizin kaynağı emekçilerin esareti, cesaretimizin kaynağı da kol kola, omuz omuza mücadele ederek destansı zaferler, onurlu yenilgilere dair devasa bir külliyatı rehber olarak bırakan işçi sınıfımızın mücadelesidir. Mutlaka ama mutlaka biz kazanacağız” dedi.

Doruk Maden işçilerinin bugün saat 18.00’de Doruk Madencilik önünde yapacağı eylemle beraber açlık grevine başlayacağını duyuran Aksu, “Doruk Maden işçilerinin mücadelesinin sesine ses katmak ve güçlülerin holdinglerin yargısını protesto etmek amacıyla açlık grevine başlıyorum. Mehmet Türkmen, Esra Işık, İsmail Arı, Alican Uludağ şahsında tüm siyasi tutsaklara özgürlük! Kaybedeceklerini görüyorum. Bütün çabamız bu hızlı olsun diyedir. Halkımızı seviyorum” ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMALAR KORKUNUN GÖSTERGESİ

Sendikacılara yönelik tutuklama kararlarına da tepkiler sürüyor. Dün Artvin, İzmir, Ankara ve Bursa başta olmak üzere pek çok kentte yurttaşlar Aksu’nun serbest bırakılması talebiyle bir araya geldi.

Ankara'da Limak Holding önünde düzenlenen eylemde "Başaran Aksu serbest bırakılsın" pankartı açılırken eyleme katılanlar "Holdingleri üzmeye devam edeceğiz", "Limak defol, bu topraklar bizim", "Doğukan Akan serbest bırakılsın", "Esra Işık serbest bırakılsın" dövizi taşıdı. Yapılan açıklamada Aksu'nun serbest bırakılması istenildi. Artvin'in Hopa ilçesinde ise Hopa Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen eylemde Aksu'nun serbest bırakılması talep edildi. Açıklamada, "Esra Işık, tıpkı bizim gibi cankurtaran da, biz nasıl yaşamımıza sahip çıkıyorsak aynı onun gibi mücadele eden bir kardeşimizdi. 'Limak Holding yaşam alanlarımıza çökemez' dedi. Başaran Aksu ise Esra'nın tutuklanmasını protesto ettiği için 'halka yanıltıcı bilgiyi yaymakla' suçlanarak tutuklandı. Yanlış bilgi dedikleri, emekçilerin patronlar tarafından sömürüldüğü bu düzenin teşhiridir" denildi.