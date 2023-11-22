Sermayeye akan parayla övündü

Emekliye 5 bin liralık ikramiyeyi çok gören iktidar, sermaye lehine yapılan transferlerle övünüyor. Bütçeden destek adı altında 64,8 milyar lira SGK’ye transfer edildi. 2024 için ise 165,9 milyar TL’lik kaynak ayrıldı.

Havva GÜMÜŞKAYA

Milyonlarca SGK emeklisine 5 bin liralık ikramiyeyi vermeyen iktidar, sermayeye olan cömertliğiyle övünüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sermayeye sağlanan prim desteğinin 291,8 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

HAZİNE KARŞILIYOR

Işıkhan, yaptığı açıklamada “Sosyal Güvenlik Kurumumuzca uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayımız 7 Milyon 579 bin kişiye ulaştı. Primlerini zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süresi içerisinde gerçekleştiren, kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşlarımız 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilir. Çalışanın ve üretenin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 2008’de başlatılan uygulama ile SGK işveren prim payının 5 puanlık kısmı Hazine’den karşılanmaya başladı. Işıkhan’ın açıklamasına göre 2008’den bu yana 291,8 milyar liralık prim indirimi sağlandı. Bu prim indirimi Hazine’den SGK’ye transfer edildi. Bu yılın 10 ayında toplam 64,8 milyar lira Hazine’nin kasasından işveren desteği adı altında SGK’ye transfer edildi. Bütçeden işverenlere 5 puanlık SGK prim indirimi sağlanmasına karşın benzer destek işçilere verilmiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe sunumunda 2024 bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 165,9 milyar lira kaynak ayırıldığını açıkladı.

Milyonlarca SGK emeklisine 5 bin lira ikramiyenin çok görüldüğünü ancak iktidarın sermayeye 292 milyar lira SGK prim desteği vermekle övündüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından tepki gösterdi: “Çalışma Bakanı’nın övündüğü şeye bakın! Sermayeye toplam 292 milyarlık SGK prim desteği var. Milyonlarca SGK emeklisine 5 bin TL yok! ( toplam tutarı 15-20 milyar civarında). Oysa sadece 2023 yılında işverenlere verilen SGK prim desteği 70 milyar TL. Ayrıca yanıltıyorsunuz sayın bakan! Doğru bilgi verin lütfen. Bu indirimden çalışanlar yararlanmıyor, işverenler yararlanıyor. Sermaye için kaynak var, emekli için yok. Bakanın övündüğü tablo bu! Bir Çalışma Bakanı düşünün! İşverenlere verilen destekten işçilerin faydalandığını sanıyor. İşverenlere verilen 5 puan SGK prim indiriminden ‘faydalanan sigortalı sayımız 7 milyon 579 kişiye ulaştı’ diyebiliyor!”

ASGARİ ÜCRETE ‘TEK ZAM’ SİNYALİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz" dedi. Işıkhan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi. Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" ifadelerini kullandı.