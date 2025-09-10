Sermayeye anahtar teslim

İlayda SORKU

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 5 Eylül’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle okul öncesi eğitimde özelleşmenin önü açılmaya devam ediyor. Çocuk etkinlik ve oyun evleri adı altında yeni kurum türü tanımlanırken, özel okul ve kursların işleyişine dair pek çok kolaylık getirildi. Eğitimciler, devletin kamusal okul öncesi sorumluluklarını terk ederek bu alanı özel sektöre bıraktığını vurguladı.

Yeterli sayıda ücretsiz kreş ve anaokulu açmayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yönetmeliğinde en dikkat çeken başlık, 25-72 ay arası çocuklara yönelik “çocuk etkinlik ve oyun evi” adlı yeni kurum türü oldu. Oyun ve etkinlik temelli bu kurumlar, okul öncesi eğitimin yerini tutmayacak olmasına rağmen özel sektör eliyle yaygınlaşacak.

KAMU ÇEKİLİYOR, PİYASA BÜYÜYOR

Yönetmelikte yer alan ve piyasalaşmayı hızlandıran değişiklikler şunlar oldu:

• Zincir kurumların önü açıldı.

• Ücretlendirme sistemi özel okulların lehine düzenlendi; yemek, kitap, kıyafet ve pansiyon gibi tüm kalemler velilere ek yük olarak yansıtılabilecek.

• Uluslararası okullar için MOBİS adlı yeni bir bilgi sistemi kuruldu, bu kurumların sayısının artması öngörülüyor.

• Özel liselerde yatılılık hizmeti serbest bırakıldı.

MEB’in adımları yalnızca okul öncesiyle sınırlı değil. Temmuz ayında çıkarılan “proje okulları yönetmeliği” ile, liselerde “hamilik” kavramı getirilmiş ve çok sayıda özel program uygulayan okulun özel program uygulama yetkisi şirket ve vakıflara bırakılmıştı. Eğitimciler bu düzenlemeyi kamusal eğitimin tasfiyesi olarak nitelendirmişti.

Yeni yayımlanan yönetmelikte ise benzer bir yaklaşım mesleki eğitimde görülüyor. Özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri açacakların, öğrencilerin staj ve beceri eğitimleri için orta veya büyük ölçekli işletmelerle en az 10 yıl süreli protokol imzalama zorunluluğu getirildi.

ÖZELLEŞTİRMELER SONLANDIRILMALI

Yönetmelik değişikliğini BirGün’e değerlendiren Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “Okul öncesi eğitim kurumlarının sayısı yeterli olmadığı için her yıl anaokulları ile ilgili kayıt dönemlerinde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Aileler çocuklarını daha güvenli ve fiyatları daha uygun olduğu için kamu kreş ve anaokullarına göndermek istiyor. MEB’in anaokul düzeyinde okullaşma oranını yükseltmek için hızlıca anaokulları için bütçe ayırıp anaokulu yapması gerekiyor. Vatandaşın beklentisi de bu yönde ama maalesef devlet her kademe okul düzeyinde özel okulları özendiriyor. Özel okullara kaynak aktarıyor ve sermayeyi destekliyor. Bu yönetmelikle de kreş ve anaokulu düzeyinde devletin sorumluluğunu azaltıp bu alanda da daha fazla özelleştirmeye ve özel okula destek oluyor” diye konuştu.