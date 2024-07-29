Sermayeye destek, işçilere barikat

AKP sermayeye kalkan olurken, birçok şirketten vergi alınmazken işçiler hak arayınca karşısında kolluğu buldu. İnsanca yaşayacak bir ücret istedikleri için polisin müdahale ettiği Polonez işçileri ‘’Mücadeleye devam’’ dedi.

Bilge Su YILDIRIM

AKP iktidarı, günden güne derinleşen ekonomik krizin faturasını ‘kamuda tasarruf tedbirleri’ gibi uygulamalarla işçi ve emekçilere keserken uyguladığı sermaye yanlısı politikalarla da işverenlere adeta ‘cennet’i yaşatıyor. Sermaye tekellerinin milyon dolarlık vergi borçları tek kalemde silinirken pek çok büyük firma vergi dahi ödemiyor. İktidar, sermayeye olan desteğini açıktan ifade ederken tüm bu tablonun içerisinde emeğinin hakkı için mücadele edenin karşısına da devletin zor aygıtları dikiliyor.

İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasında haklarını isteyen işçilere önceki akşam polis müdahale etti. Biber gazı ve kalkanlarla müdahale edilen işçiler ne olursa olsun direnmekte kararlı. İşten atılan 127 işçiden biri olan Seda Kurt Altıntaş asla geri adım atmayacaklarını kaydetti. Altıntaş, ‘’Bu tarz saldırı ve müdahaleler bizi yıldıramaz. Aksine daha da güçlendik, daha da kuvvetlendik. Emeğimizin, ekmeğimizin peşindeyiz, aldığımız karşılık ise işten atılmak, polis saldırısına uğramak’’ ifadelerini kullandı.

20 YILIN KARŞILIĞI 20 BİN LİRA

İşverenin işçilerin direnişini kırmaya çalıştığını aktaran Altıntaş, şunları söyledi: ‘’Firma bizim yerimize taşeron işçi almak istedi, biz de buna karşı çıktık ve fabrikaya sokmadık. Bunun üstüne işveren polis çağırdı. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. 20 yıldır burada çalışan arkadaşlarımız var, aldıkları ücret 20 bin lira. Buna karşı çıktığımız için, ‘Emeğimizin karşılığı bu değil’ dediğimiz için sendikaya üye olduk, hakkımızı aradığımız için de işten atıldık. Ama ne olursa olsun geri adım atmayacağız. Biliyoruz ki kazanan biz olacağız, kazanana kadar da durmayacağız.’’

İşçilerin örgütlendiği Tekgıda-İş Sendikası’nda (Tekgıda-İş) örgütlenme uzmanı olan Yunus Durdu ise işverenin suç işlediğini vurguladı. Sayıları dün itibariyle 127’ye ulaşan işçilerin işten atılmasının tek sebebinin sendikaya üye olmaları olduğunun altını çizen Durdu, şunları söyledi: ‘’Polonez Sucuk, Türkiye’nin et sektöründeki bir numarası. Firmanın işçilere uyguladığı baskı ve mobbing, önceki gün gerçekleşen polis saldırısıyla birlikte daha da kabul edilemez bir hal aldı. Polis işçilerin kafasına kalkanla vurdu, başı yarılan arkadaşlarımız var. Biber gazı sıktı, gazdan etkilenen ve baygınlık geçiren işçiler oldu. Direnişe kadın işçilerden bazıları çocuklarını getirmişti, 6 yaşında çocuklar annelerinin kucağında polis arbedesinin arasında kaldı. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.’’

POLİS SUÇ İŞLEYENİN YANINDA

Durdu, işverenin Çatalca Kaymakamlığı’nın kararına da uymadığını hatırlattı. Durdu, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Polonez firmasının yüzde 77’si Ürdünlü sermayedarlara, gıda tekeli Siniora Food’a ait. Devletten her türlü destek ve teşvik alarak burada üretim yapan bu firma, aynı devletin kanunlarına ve anayasal haklarına uymuyor. 127 işçi sırf sendikaya üye oldukları için işten atıldı. Buna karşı çıktıklarında, direndiklerinde de karşılarında polisi buldu. Kaymakamlık kararı var, o bile tanınmıyor. Polisin kanunu uygulaması, mazlumun yanında durması gerekir. Oysa önceki gün polis, kanuni hakkını kullananın değil kanunu çiğneyenin yanında durdu. Alışık olduğumuz gibi güçlünün yanında yer aldı, yoksulun ensesine bindi. Biz buna ne olursa olsun izin vermeyeceğiz. İşten çıkarılan 127 işçi işlerine iade edilip işbaşı yapana kadar da kimseye rahat vermeyeceğiz’’.

FABRİKANIN ÜÇTE BİRİ İŞTEN ATILDI

Polonez fabrikasında Tekgıda-İş’e üye olan 13 işçi 22 Temmuz’da işten çıkarılmış, 26 Temmuz’da yeniden gerçekleştirilen işten çıkarmalarla bu sayı 100’ü aşmıştı. En son dün yapılan işten çıkarmalarla birlikte 360 işçinin çalıştığı fabrikada bir hafta içinde 127 işçi işten çıkarılmış oldu.