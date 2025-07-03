Sermayeye kapalı kanyon

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), Tazı Kanyonu’na yapılması planlanan yaya asma köprüsüne ilişkin plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

Kurul, Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki Tazı Kanyonu’na yönelik projede, “milli parkta telafisi imkânsız zarara yol açılacağı” gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın itirazını reddetti. Karar, kanyonun sermaye projelerine karşı korunmasında önemli bir adım oldu.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Uyuşmazlık konusu Köprülü Kanyon Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı Değişikliğinin, Tazı Kanyonunun hassas koruma bölgesinden kontrollü kullanım bölgesine alınmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığından; bu bölgede belirlenen günübirlik kullanım alanı içerisinde yaya asma köprüleri yapılmasına ilişkin düzenlemelerde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Bakanlık, 5 Ekim 2022’de Köprülü Kanyon Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı’nı onaylamıştı. Plan, Tazı Kanyonu’nun iki yamacını çelik halatlı yaya köprüsüyle birleştirerek bölgeyi kitle turizmine açmayı hedefliyordu. Türkiye Ormancılar Derneği, "Kanyon duvarlarına çelik halat gerilmez" diyerek projeye itiraz etti. Danıştay 6. Dairesi, 30 Eylül 2024’te yürütmenin durdurulması kararı verdi. Bakanlık karara itiraz etti, dosya İDDK’ya taşındı. Kurul ise 1 Temmuz 2025’te verdiği kararla itirazı oy çokluğuyla reddetti. Türkiye Ormancılar Derneği, karar sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Plan değişikliğinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açtığımız davada; ‘Tazı Kanyonu ve anılan kanyonun doğusunda yaya asma köprüleri yapılmasına ilişkin düzenlemelere dair kısmın yürütmesinin durdurulmasına’ karar verildi.” Dernek, kararla bölgedeki ekolojik yıkımın engellendiğini belirtti. Açıklamada, “Asma köprü inşaatları ve buna bağlı yol gibi diğer inşaat işlemleri, biyolojik çeşitliliğe ve milli parkın sahip olduğu kaynak değerlere telafisi imkânsız zararlar verecektir. Revizyon planı iptal edilirse betonlaşma sürecinin tamamen ortadan kalkması mümkün olacaktır.”