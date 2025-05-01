Sermayeye karşı alanlara

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Dünyanın dört bir yanında kitleler, neoliberalizme, yoksullaştıran politikalara, militarizme ve savaşlara karşı 1 Mayıs meydanlarını dolduracak.

Küba’dan Yunanistan’a, Hindistan’dan ABD’ye, Nijerya’dan Japonya’ya açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe, sömürüye, savaşlara karşı talepler haykırılacak.

MİLYARDER DARBESİNE KARŞI MEYDANLARA

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) “Demokrasiyi milyarderlerin darbesinden kurtaralım” başlıklı açıklamasında sermayeyi elinde bulunduran küçük bir azınlığın dünya genelinde eşitsizliği derinleştirerek demokrasinin altını kazdığı kaydedildi.

“Dünyanın dört bir yanında işçilerin sağlık, eğitim, geçinme sorunu ve seyahat özgürlüğüne yönelik talepleri reddedilirken milyarderler akıl almaz kârlar ve güç elde” ediyor denilen açıklamada adil bir toplum için 1 Mayıs’ta meydanlara çağrı yapıldı.

İngiltere’de başta başkent Londra olmak üzere birçok kentte 1 Mayıs’ı kutlamak amacıyla birçok yürüyüş ve miting düzenlenecek. İşçi Partisi hükümetinin sermaye ve savaş yanlısı politikalarına, kamu hizmetlerindeki büyük kesintilere karşı işçiler, emekliler, gençler daha iyi çalışma koşulları, sosyal konut hakkı, kaliteli sağlık hizmetlerine erişim ve herkes için ücretsiz eğitim taleplerini dile getirecekler.

SERMAYEYE VE SAVAŞ ÇIĞIRTKANLARINA GEÇİT YOK

Yunanistan’da kamu ve özel sektörden işçiler, kadın dernekleri, emekliler ve öğrenciler, “Sermaye grupları ve savaş şahinlerinin kârları için hiçbir fedakârlık yok” sloganıyla 1 Mayıs’ta ülke çapında gösteriler ve grevler düzenleyecek. Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve özel sektör çalışanlarını temsil eden Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) maaş zammı, kamuda istihdam, enflasyon ve konut krizine yönelik toplu iş sözleşmeleri ve politikalar talebiyle başta başkent Atina olmak üzere birçok kentte eylem çağrısı yaptı. Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) de maaş bonusları, daha yüksek ücretler, işyeri güvenliği, ücretsiz sağlık hizmetleri ve eğitim talepleriyle Syntagma Meydanı’na çağrı yaptı.

KARŞI SALDIRIYA GEÇİYORUZ

Kökenleri 1880’lerde Chicago’daki Amerikan işçilerin mücadelesine dayanan 1 Mayıs, ABD’de ülke genelinde 1000’den fazla gösteriyle kutlanacak. On binlerce kişi ülke genelinde Başkan Donald Trump yönetiminin “işçi sınıfına açtığı savaşa” karşı meydanlara inecek. Son haftalarda sık sık düzenlenen “Elini çek!” protestolarıyla sokakların giderek hareketlendiği ülkede 50 eyalette bin 100’den fazla protesto gösterisi düzenlenecek. 1 Mayıs Ulusal Eylem Günü’nden yapılan açıklamada Trump ve Elon Musk gibi milyarderlerin işçi sınıfına karşı savaş açtığı belirtilerek “Bu 1 Mayıs’ta karşı saldırıya geçiyoruz. Ailelerimizi milyarderlerin servetlerinin önüne koyan bir ülke talep ediyoruz. Özel kârlar yerine kamu okulları, yatırım fonları yerine sağlık hizmetleri, serbest piyasa politikaları yerine refah istiyoruz” denildi.