Sermayeye karşı tek ses!

İlayda SORKU

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Dimin Madencilik şirketi tarafından yapılmak istenen bakır madenine karşı yurttaşlar eylem gerçekleştirdi.

Bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit eden proje, Lice’nin Akçabudak, Kılıçlı, Bayırlı, Ulucak, Baharlar, Güldiken, Yorulmaz ve Saydamlı mahallelerini kapsayan alanda hayata geçirilmek isteniyor.

Bölgede maden istemeyen ve proje için “yürütmeyi durdurma” talebiyle mahkemeye başvuran yurttaşlar, Lice’ye bağlı Kılıçlı köyünde bir araya geldi. Eyleme DEM Partili vekiller, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi üyeleri de destek verdi.

Açıklamada konuşan Kılıçlı köyündeki kadınlar, “Bir inek, bir keçi ile 30 yıl sonra köyde yeni yaşam kurarız dedik ona da izin vermiyorlar. Dağlarımızı, topraklarımızı bizden alıyorlar. Ölsek de kabul etmeyeceğiz” dedi.

Şirketin 700 hektar ormanlık alanda çalışma yürütürken çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporundan kaçınmak için 25 hektarlık bir alan için icazet aldığını dile getiren DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Avukat Serhat Eren ise, “Proje, o topraklarda yaşayan insanların geleceğini karartan bir projedir. O insanlar onlarca yıldır orada yaşıyor ve birçoğu hayvancılık, arıcılık yapıyor. Onların geçim kaynaklarına yönelik bir saldırı var. Projeyle bölge halkı yerinden yurdundan edilmek isteniyor” dedi.

Diyarbakır Barosu adına konuşan Avukat Ahmet İnan, maden faaliyetinin büyük kısmının bölge halkı ve yaşam için kritik öneme sahip alan olduğunu belirtti.

ÇEVREYİ HEDEF ALIYOR

Öte yandan madenin halk sağlığına zarar olduğuna dikkat çeken Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen ise, “Doğa kirleniyorsa, su kirleniyorsa, gıdalar kirleniyorsa orada sağlıktan bahsedilemez. Buradaki madencilik faaliyetleri doğanın dengesini bozuluyor, yer altı sularını hedef alıyor. Böyle projeler hayata geçtiğinde köylüler sebze üretemiyor, hayvanlar su içemiyor, ekolojik denge ve biyoçeşitlilik bozuluyor. Biz Diyarbakır Tabip Odası olarak, toplum sağlığına tehdit eden maden girişimlerine karşıyız ve yurttaşlarla mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.