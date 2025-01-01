Sermayeye karşı yurt savunması

Hazırlayan: Tuğçe ÇELİK

Türkiye’de 2024 yılı çevre mücadeleleriyle geçti. Kazdağları’ndan Artvin’e Cengiz Holding’e karşı yurttaşlar direndi. Vahşi madenciliğe karşı Ardahan’da Diyarbakır’da Aydın’da Trabzon’da ve ülkenin dört bir yanında yurttaşlar hem örgütlü mücadelesini hem de hukuki savaşını sürdürdü. 2024 yılı Denizli’de Muğla’da Manisa’da günlerce süren yangınların sonunda ormanları yitirdiğimiz bir yıl oldu.

HES, GES ve JES yapmak isteyen iştahı kabarmış sermayeye karşı suyunu, toprağını, doğasını savunan yurttaşlar 2025’e çevre direnişleriyle girdi.

ÇEVRE SORUNLARI DERİNLEŞTİ

Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın: 2024 yılı Artvin ve çevresi için giderek artan çevre sorunlarının dayanılmaz ölçülere ulaşıldığı bir yıl olmuştur. Küresel yağma ve talan ekosistemin tümünde büyük çevresel felaketlere yol açmaktadır. Siyasi iktidara sırtını dayamış bir harami grubu ülkenin paraya çevrilebilir bütün değerlerini sömürmekte, hukuk ve adalet ayaklar altına alınmaktadır.

Artvin’de 30 yıldır devam eden Cerattepe mücadelesi uzun yıllar çevre mücadelesinin gündeminde yer almış, bir kent halkının sivil direnişi bütün ülkeye örnek olmuştur.

ALANI TERK ETMEDİLER

Cerattepe’de son 7 yıldır yapılmakta olan madencilik faaliyetinin yasal dayanağını 2015 yılında şaibeli bir yargı kararı ile alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı oluşturmuştur. Mahkeme hakimleri değiştirilerek alınan bu karara karşı bütün hukuksal yollar tüketildikten sonra 2017 yılında 715 kişi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuş, 7 yıl süren anayasal yargı sürecinden sonra 2024 yılı Mayıs ayında verilen ‘ÇED Olumlu’ kararı ile özel yaşama saygı ilkesinin ihlal edildiğine karar verilmiş, aynı zamanda ihlali ortadan kaldıracak nitelikte karar vermek üzere dosyayı Rize İdare Mahkemesi’ne göndermiştir. Rize İdare Mahkemesi her hukuk devletinde olması gerektiği gibi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak 2015 yılında verilen ‘ÇED Olumlu’ kararının iptaline karar vermiştir. Mahkeme kararı 2024 yılı Temmuz ayında taraflara tebliğ edilmiş, bizzat Valilik tarafından da maden şirketine bildirilmiştir. Kararın bildirilmesi ile maden işletmesindeki üretim faaliyeti durdurulmuş ancak alan terk edilmemiştir. Bu arada mahkeme kararı maden şirketi ve ilgili Bakanlık tarafından temyiz edilmiş. Danıştay 3 ayı geçmesine rağmen henüz bir karar vermemiştir.

Kararın maden şirketine bildirilmesinden sonra ise şirket yeni bir ÇED sürecini başlatmış, halkı bilgilendirme toplantısı şirketin çalışanları ve paramiliter güçler tarafından doldurulan bir salonda yapılmış, son olarak Ankara’da yapılacak İDK toplantısı için 08.01.2023 tarihi bildirilmiştir. Yeni bir ÇED süreci ile birlikte Cerattepe’de yeni bir mücadele de başlayacak demektir.

EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA

Artvin’in önemli bir çevresel sorunu da HES’ler olagelmiştir. Çoruh Vadisi’nin ardı sıra gelen barajlarla işgal edilmesinden sonra yöre halkı için daha da değerli hale gelen derelerimiz HES’lerle işgal edilmekte olup 15 yıldır bununla mücadele edilmektedir. Bunun son örneklerinden birisi Arhavi’de Durguna Vadisi’ndeki Çamlıca HES projesi olup iptali için dava açılmıştır. Küresel iklim değişikliğinin en az etkilemesi beklenen Karadeniz vadileri de HES’lerin tehdidi altındadır.

Atvin ülkemizin en değerli ekosistemlerini barındıran ama aynı zamanda en çok zarar verilen illerin başında yer almakta olup daha birçok çevre sorunu da bulunmaktadır. Ancak 30 yıllık mücadele deneyimi ve büyük bir sevgiyle bağlı bir halk halen mücadele etmeye devam etmektedir."

BirGün/Ekoloji

ARHAVİ HALKI MÜCADELEYE HAZIR Artvin’in madencilik sorunu Cerattepe’den ibaret değildir. TEMA’nın Maden İşleri Dairesi’nden aldığı bilgiye göre ilin yüzde 71’i maden ruhsatları ile kapatılmış olup bütün korunan alanlar maden yağmasına açılmıştır. Bu ruhsat alanları artık bir kerede 300-500 maden ruhsatının topluca yapılan ihaleler sonucu maden tekellerine verilmesi şeklinde yapılan ihaleler ile aralıklarla ihale edilmektedir. Son olarak 2024 yılında yapılan ihalede Artvin’e 7 ruhsat alanı düşmüş, bunlardan en önemlisi ise Arhavi’de 9, Hopa’da 1 köyü kapsayan ve toplamda 5 milyon TL gibi komik bir miktar ile Cengiz’e hediye edilen ruhsat alanıdır. Arhavi halkı büyük bir mücadeleye hazırlanmaktadır. Yine Yusufeli’nde, Ardanuç’ta, Şavşat’ta ihale edilen alanlar bulunmakta olup adeta yağmadan pay almaya çalışılan, kapanın elinde kaldığı bir süreç yaşanmaktadır. Hod maden olarak bilinen işletmede daha faaliyet başlamadan felaketler başlamış, yaşam alanları yok edilmiş, dere yataklarına doldurulan hafriyatlar nedeniyle heyelan ve sel baskınları yaşanmıştır. Ayrıca bütün Çoruh Vadisi’ni etkileyecek çevresel felaketler yaratmaya devam edecektir.

Cengiz’e hediye ruhsat alanları 2024 yılında yapılan ihalede Artvin’e 7 ruhsat alanı düştü, bunlardan en önemlisi Arhavi’de 9, Hopa’da 1 köyü kapsayan ve toplamda 5 milyon TL gibi komik bir miktar ile Cengiz’e hediye edilen ruhsat alanı oldu. Aktivizm umut verici 1990’lardan beri devam eden protestolar bir yana bırakıldığında insan-doğa ilişkisi, iklim krizi gibi uzun vadeli sorunlar, ekolojik çözümler ve alternatifler üzerine derinden ve sessizce de olsa gelişen, umut verici bir aktivizm mevcut.

DOĞANIN KORUNMASINDA İKLİM DAVALARI ÖNEMLİ

Öğretim Üyesi Wendy Wiseman: "Paris’te 2015 yılında belirlenen ve aşılmaması hedeflenen 1,5 derecelik küresel sıcaklık artışı sınırının muhtemelen 5 yıl içinde aşılması tehdidi, aşırı hava olaylarındaki dünya çapındaki artış, çöken biyoçeşitlilik, kanımıza karışan mikro plastik parçaları, başarısız iklim konferansları ve fosil yakıt sektörünün işleri ‘her zaman olduğu gibi’ sürdürmek üzere sahip oldukları maddi imkanları bir arada düşünüldüğünde iklim aktivizminin aciliyeti çok açık. Toplumsal protestolar zirvesini pandemiden hemen önce Eylül 2019’da, “Gelecek İçin Cumalar” ve “İklim Grevi” platformlarının öncülüğünde görmüş, 4 milyon insan iklim eylemi talebiyle dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin sokaklarını “Halkın İklim Yürüyüşü” için doldurmuşlardı. Küresel kamuoyu giderek daha fazla alarma geçmesine rağmen pandemi sonrasında ise protestolar sessiz kaldı. 2024 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı küresel nüfusun yüzde 87’sini temsil eden 77 ülkeden 73 bin kişinin katıldığı bir Halkın İklim Oylaması gerçekleştirdi ve insanların yüzde 80’inin liderlerinin gezegeni korumak için daha güçlü politikalar yürürlüğe koymasını istediği ortaya çıktı. Sorulan 15 sorudan biri olan “Ülkeniz kömür, petrol ve doğalgazı ne kadar hızlı bir şekilde rüzgar veya güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjiyle değiştirmelidir?” sorusuna Türkiye yüzde 87 oranında “çok hızlı” cevabını vererek listenin başında yer alırken, Rusya en alt sırada konumlandı. Küresel çapta ilgi gören umut verici bir strateji, ABD’nin Montana eyaletinden Uluslararası Adalet Divanı’na kadar mahkemeler aracılığıyla iklim değişikliğine ilişkin zararların telafisi veya önlenmesi için çok çeşitli yollar arayan her düzeydeki iklim davaları süreçleri oldu. İster belirli ekstraktivist projeleri önlemek, isterse insan hakları adına yaşanabilir bir gezegeni korumak için olsun, son zamanlarda elde edilen başarılar iklim ve biyoçeşitlilik acil durumunu ciddiye alan yasal kararlarda önemli değişimlere işaret ediyor. iklim değişikliği adına açılan davaların büyük çoğunluğu ABD’de görülürken, Pakistan’dan Kolombiya’ya ve Belçika’ya kadar dünya genelinde yaklaşık bin dava bulunduğunu biliyoruz. 2025’te önemli kararlar bekleyebiliriz. İklim krizinin etkileri yoğunlaştıkça mahkemelerde mevzuatlar, şirket politikaları ve kirleticiler ile siyasi destekçileri için hesap verebilirlik üzerinde ciddi etkileri olan daha fazla zafer görmemiz muhtemel. Dünyadaki benzer sağcı hükümetlerle birlikte iklim değişikliğine yönelik eylemin engellenmesi konusunda kararlı olan ABD yönetimiyle kararan ufuktaki tek parlak nokta mahkemeler gibi görünüyor."

KAZDAĞLARI DİRENİŞİ ÖRNEK BİR TOPLUMSAL HAREKET

Doç. Dr. Burak Kesgin: "Türkiye’de çevre hareketi 2024’te de ağırlıklı olarak vahşi madencilik projelerine, HES’lere, termik santrallere ve diğer enerji üretim tesisi inşaatlarına yönelik protestolar ve direnişler çerçevesinde sürdürüldü. Bunların arasında kimileri hem örgütlenmeyi başarabildi hem de çok ciddi bir destekçi topladı ve kitlesel protestolara dönüştü. On yılı aşkın süredir aktivistler tarafından sürdürülmeye çalışılan Kazdağları’nı koruma mücadelesi onlara destek veren çevre örgütlerinin, siyasi partilerin ve yurttaşların desteğiyle devam ettirilebildi. Bu düzeydeki protesto hareketlerini sürdürmek kolay bir iş değil. Örgütlülük ve kaynaklar yanında işbirlikleri, ittifaklar ve güçlü destekçiler gerekiyor. Birçok yönden madencilik ve inşaat tehditleri altında olan Kazdağları’nı koruma direnişi bu açıdan kendini kanıtlamayı başarabilmiş örnek bir toplumsal hareket. Unutmamak gerekir ki bazen projeler taktik bir geri çekilme sonucu askıya alınıyor, kamuoyu unutunca ve protesto hareketi zayıflayınca tekrar başlayabiliyorlar. “Kazdağları’nın Üstü Altından Daha Değerlidir” çok başarılı bir slogan ve hareketin amacını kitlelere doğru biçimde aktaran profesyonelce bir çerçeveleme örneği. Hareket o dönem çok farklı kesimden destek toplayabilmiş, yıllardır sürdürdüğü mücadelede zirve noktalarından birine ulaşabilmişti. 2019 yılında yerel seçimlerinin ardından muhalefetin arkasına aldığı rüzgarın yani o dönemdeki siyasi iklimin de bu durumda etkisi olduğunu düşünmek mümkün. Siyasi bağlam ve iklim, toplumsal hareketler için çok önemli bir faktör. Türkiye’de çevre hareketi halen çok sayıda yeni destekçiye ve katılımcıya gereksinim duyuyor."