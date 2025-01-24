Sermayeye milyarlarca teşvik

Ekonomi Servisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı doğrultusunda 97 milyar liralık yatırım çektiklerini, yatırım teşvik programlarının 7 milyar dolarlık sermaye girişine zemin hazırladığını söyledi. Kacır, son 22 yılda organize sanayi bölgesi (OSB) sayısını 191'den 366'ya yükselttiklerini ve ülkede sanayi bölgesi bulunmayan il kalmadığını ifade etti. Kacır, bu kentlerde üretimdeki parsel sayısının 11 binden 59 bine ulaştığını ifade etti.

Kacır, geçen yıl eylülde OSB Uygulama Yönetmeliği'nde yaptıkları değişiklikle, programın ilk 3 ayında da 16 OSB'de 160 sanayiciye ön tahsis, 122 OSB'de ise 656 yatırım yeri için 1507 sanayicinin tahsis başvurusu gerçekleştirdiğini aktardı.

Kacır, “Bu ay da 96 OSB'de 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yerini tahsis başvurusuna, 15 OSB'de 5 milyon 742 bin metrekarelik alanı da ön tahsis başvurusuna açtık. Yeni OSB kurulumları ve genişleme alanlarında stratejik yatırımlar için yüzde 15 alan ayrılmasını sağladık" diye konuştu. Kacır, gelecek dönemde Samsun-Mersin hattındaki 18 ilde 34 sanayi bölgesi oluşturulacağını duyurdu.

Kacır, emek yoğun sektörlerde 'ekonomi programının zorlayıcı etkilerinden koruma' için "1 milyon 200 binden fazla çalışanı istihdam eden konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı korumak üzere 'İstihdamı Koruma Programı'nı yakın zamanda devreye alacağız” diye konuştu.