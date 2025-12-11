Sermayeye verecek tek bir çınarımız bile yok

Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy Kozyatağı’nda Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen asırlık çınarların bulunduğu alanda yapılan hukuksuz müdahale, mahalle halkını ayaklandırdı. Kurumuş bazı ağaçların kesilmesi ve dört anıt ağacın taşınması için sınırlı izin verilen firmanın, yetkisini aşarak daha fazla ağacı kesmesi, bir tescilli ağacı tamamen yok etmesi ve bunu hiçbir belediye ruhsatı olmadan yapması tepkileri büyüttü.

Tahribatın ardından bir araya gelen mahalleliler, “Çınaraltı Savunması” adıyla bir dayanışma hattı kurarak bugün Kadıköy Belediyesi önünde açıklama yaptı. Yaşam savunucuları, “Akbelen’den Çınaraltı’na direniyoruz” sloganıyla kesime karşı ses yükseltti.

Açıklamada, Kozyatağı’nın kültürel, doğal ve tarihsel belleğinde büyük yeri olan çınarların bugün ciddi bir tehdit altında olduğu belirtilerek “1992’de anıt ağaç olarak tescillenen dört çınarın en küçüğü 350, en büyüğü 500 yaşında. Bu ağaçlar, yalnızca birer gövde değil Kozyatağı’nın hafızasıdır” dendi.

Savunma, bölgedeki çınarların tarihsel önemine ilişkin “Evliya Çelebi’nin “mesire güzergâhı” olarak tarif ettiği yolların yakınında bulunuyorlar. Osmanlı döneminde gölgelik ve yönlendirme amacıyla kervan yollarının kenarına dikildiler. Bugünün mahalle dokusuna ulaşan kadim yolların izlerini taşıyorlar” dedi.