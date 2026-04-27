Sermayeye ‘yeter ki gel’ paketi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında ülkeye sermaye çekmeyi hedefleyen yeni vergi düzenlemelerini ve teşvik paketini açıkladı.

Yeni vergi indirimleri ve teşviklere göre ihracatçılar için Kurumlar Vergisi indirilecek, finans ve transit ticarete yönelik vergi avantajları genişletilecek. Ayrıca yeni bir Varlık Barışı düzenlemesi hazırlığı da yapılıyor.

Paketin ayrıntılarına göre yüzde 20 olarak uygulanmakta olan Kurumlar Vergisi oranının imalatçı ihracatçılara yüzde 9, genel ihracatçılara ise yüzde 14 seviyesine çekilecek. Mevcut uygulamada bu oran, indirimli olarak yüzde 20 seviyesinde.İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) taşınacak şirketlere 20 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlanırken transit ticarette vergi oranı da sıfıra indiriliyor.

Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içinde yüzde 2-3 oranında vergiyle Türkiye’ye getirilmesine imkân tanıyan yeni bir Varlık Barışı düzenlemesi hazırlanıyor. Bu kapsamda beyan edilen varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. Geçmişte defalarca devreye alınan düzenleme, seçim dönemine hazırlık hamlesi olarak dikkati çekti.

KARA PARAYLA YEDİ KEZ ‘BARIŞILDI’

2008-2022 yılları arasında yedi kez Varlık Barışı uygulandı, birçok kez de süresi uzatıldı. ‘Parayı getir, kaynağını sormayacağım’ uygulaması olarak da anılan Varlık Barışı ilk olarak 2008 yılında uygulandı. 5811 sayılı düzenleme ile yüzde 2 vergi ödeme koşulu ile kayıtlı olmayan varlıkların yurt içine getirilerek kayıt içine alınmasına imkan sağlandı.

2013 yılında da yüzde 2’lik vergi dilimi aynen korunarak 6486 sayılı yasa ile uygulama yeniden yürürlüğe girdi. 2016 yılına gelindiğinde ise 6736 sayılı yasa teklifi yine AKP milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunuldu ve yasalaştı.

2018 yılında varlık barışı uygulaması 7143 sayısı düzenleme ile hayata geçti. 30 Kasım 2018’e kadar yürürlükte kalması gereken uygulama, Cumhurbaşkanı Kararı ile altı ay uzatıldı. 31 Mayıs 2019’a kadar yürürlükte kaldı. İktidar, 31 Mayıs’ta sona eren düzenlemeden sadece bir buçuk ay sonra 19 Temmuz 2019’da bu kez 7186 sayılı düzenleme ile varlık barışı düzenlemesini yürürlüğe koydu. Süre uzatımı ile birlikte düzenleme 30 Haziran 2020 tarihine kadar yürürlükte kaldı.

2020 yılında ise 7256 sayılı düzenleme ile aynı uygulama yeniden yasalaştı. 17 Kasım 2020’de yasalaşan düzenlemenin süresi, 30 Haziran 2021’de sona erdi. Ancak iktidar süreyi yine uzatarak 2021’in tamamında varlık barışını uyguladı.

AKP bu uygulamaya son kez 2022 yılında başvurdu. 7417 sayılı yasa teklifi ile yürürlüğe giren düzenleme ile yurt dışında bulunan bazı varlıkların bildirimi ve Türkiye’ye getirilmesi ile yurt içinde bulunan ve kayıtlarda yer almayan bazı varlıkların beyan edilmesi ve kayıtlara alınmasına olanak sağlandı. Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde vergi oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Kara paranın yurda girişini kolaylaştıran bu yasalarla sıcak para bulunmaya çalışıldı. Bu uygulamalar sonucu olarak Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin standartlara uymadığı için 2021’de gri listeye alındı.

SERMAYEYE AÇIK DAVET

Öte yandan son üç yılda Türkiye’de vergi mükellefi olmayan kişilerin ülkeye gelmesi halinde, yurt dışı kaynaklı gelirleri 20 yıl boyunca Türkiye’de vergilendirilmeyecek. Bu kişilerin yalnızca Türkiye içinde elde ettikleri gelirler vergiye tabi olacak. Ayrıca veraset ve intikal vergisi oranı bu grup için yüzde 1 olarak uygulanacak.