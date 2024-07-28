Sermayeyle iktidar bu ülkeyi soyuyor

Rejim, sermaye desteğini sürdürüyor. Erdoğan, sermaye karşıtlarına savaş açarken birçok büyük sermaye grubunun vergi ödemediği ortaya çıktı. Erdoğan’ın sermaye için sürdürdüğü hizmetler doğrultusunda iktidarda kaldığını söyleyen SOL Parti Sözcüsü İşleyen, “Hesap verecekler” dedi.

HABER MERKEZİ

Ülkede iktidarın yarattığı kriz günden güne derinleşirken artan yoksulluk, geleceksizlik ve işsizlik kıskacında rejimin tercihi yine sermayeden yana oldu.

Önceki gün Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda patronlara seslenen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye düşmanlığı yapan tüm kesimlere karşı da adeta savaş açtı. Sermayenin en hakiki partisi olduğunu göstermek isteyen Erdoğan, "Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Vergi düzenlemeleriyle krizin faturasını halka kesen, elektrikten temel ihtiyaçlara kadar yaptığı zamlarla halkı yoksulluk ablukasına alan iktidar, sermaye gruplarına verdiği teşviklerle, vergi aflarıyla, peşkeş çektiği ihalelerle bu gruplara verdiği tüm sözleri uygulamaya koyuluyor.

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın açıkladığı belgeler de bu desteğin örneklerini oluşturdu.

Yavuzyılmaz, AKP’nin 10 şirketin özelleştirme borçlarını dolardan TL’ye çevirdiğini, çıkan tutarı da 6 taksite böldüğünü açıkladı. Yavuzyılmaz’ın paylaşımına göre iktidara yakın Kolin, Cengiz, Limak başta olmak üzere IC İçtaş, Aydem, Çelikler, Türkerler, Eksim, Konya Şeker, Haliç Elektrik AŞ. şirketleri iktidarın bu torpilinden yararlandı. 2017 yılında verilen karara göre dönemin Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası olduğu ortaya çıktı. Yavuzyılmaz şirketlere sağlanan kararın devlete olan zararını ise 1 milyar 257 milyon dolar olarak açıkladı.

ŞİRKETLER VERGİ ÖDEMİYOR

Öte yandan ülkede birçok büyük sermaye grubunun vergi kaçırdığı iddia edildi.

Politic Türk’ün yayımladığı belgelere göre Getir, Yemeksepeti, Trendyol gibi birçok şirket yıllardır vergi kaçırıyor. Vergi kaçıran şirketlerden öne çıkanlar ise şöyle:

• Ülkenin en büyük sanayi şirketlerinden olan ve 1.5 milyar dolar değerinde yatırım yapan SASA Polyester, geçtiğimiz sene vergi ödemedi.

• En büyük gelire sahip alışveriş uygulamaları arasında yer alan Amazon Türkiye’nin de son 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı.

• Bir diğer alışveriş uygulaması olan Getir, son 3 yıldır vergi ödemeyen şirketler arasında.

• Ülkenin en büyük gelirine sahip uygulamaları arasında yer alan Yemek Sepeti’nin son 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı.

• En büyük elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan Gediz Elektriğin 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı.

• Trendyol Alışveriş sitesinin ana şirketinin Trendyol Lojistik değil, DSM Grup isimli firma olduğu ve geçen sene 679.176.645 TL vergi ödediği açıklandı.

• Alışveriş siteleri arasında yer alan Hepsi Burada’nın da son 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı.

• Türkiye’nin en büyük gayrimenkul şirketlerinden olan DAP Yapı’nın 3 yıldır vergi ödemediği öğrenildi.

PARA KAÇIRILIYOR

Sermayeye verilen desteğin yanı sıra holdingler yurtdışında kurulan şirketler aracılığı ile de vergilerini kaçırıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün vergi kaçaklığı ile mücadele için 2014 yılında getirdiği Ortak Raporlama Standardı kapsamında, Türkiye 133 ülke içerisinden 55’inci sırada yer almıştı. Kamu ihaleleriyle zenginleşen, yağma, talan ve ranta imza atan pek çok isim ile şirket Man Adaları, Bahamalar başta olmak üzere vergi cennetlerine sermayeyi kaçırıyor.

BU SAYEDE İKTİDARLAR

Rejimin sermaye yanlısı politikaları hakkında değerlendirmelerde bulunan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, ‘Erdoğan bu hizmetleri karşılığında iktidarda kalmaya devam ediyor’ dedi.

Önder İşleyen

Tek adam rejiminin, sermaye politikalarına hizmet etmek için kurulduğunun altını çizen İşleyen şöyle konuştu: “Erdoğan, bizatihi en büyük servet sahiplerinden birisi olmanın yanında, ülkenin kasası da onun elinde. Teşviklerle, vergi afları ve türlü hilelerle kasayı boşaltıp aralarında paylaşıyorlar. Ekonomi programı dedikleri de çalışanlardan, emeği geçinenlerden zenginlere doğru büyük bir servet transferinden başka bir şey değil. Erdoğan ve artık ölümüne koşan iktidar bırakın böyle meydan okumayı, yürümeye takatleri kalmamış durumda. Bilmeliler ki halkın yoksulluğu ve sefaleti pahasına, bir ülkenin bütün birikimlerini de el konularak gerçekleşen bu büyük vurgunun hesabını mutlaka verecekler. TEKEL’in Sümerbank’ın, Telekom’un başka kamu birikimlerinin peşkeş çekilmesinin… Şimdi koruyuculuğuna soyundukları şirketler başta tarikatlara, cemaatlere aktardıkları kamu kaynaklarının… Hepsinin hesabını vereceklerini bilsinler”

YA HALK YA SERMAYE

Türkiye Komünist Partisi de Yıldız Holding ve Rönesans Holding önünde gerçekleştirdikleri protestoların ardından dün İstanbul’da Koç Holding önünde bir araya geldi. Yapılan açıklamada ülkedeki sömürü ve artan eşitsizliğe dikkat çekilirken “Halka düşman olmamak için sermayeye karşı olmak gerekiyor” ifadeleri yer aldı.