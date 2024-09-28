Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede 20 yaşında yaşamını yitiren kedi Şero, uzun yıllar yaşadığı CHP Genel Merkezi'nin bahçesine defnedildi.

2004 yılında CHP Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar Genel Merkez binasında yaşamını sürdüren CHP’nin kedisi Şero’nun defin törenine Özgür Özel de katıldı.

CHP'nin maskotu olarak siyasi gündemde de zaman zaman yer alan Şero, bu sabah yaşamını yitirdi.