Serpil Kartal davası başlıyor: İlk duruşma 5 Eylül’de

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Arnavutköy’de boşanma aşamasında olduğu Harun Gül isimli erkek tarafından katledilen Serpil Kartal ile ilgili iddianame savcılık tarafından kabul edildi.

3 çocuk annesi 35 yaşındaki Serpil Kartal, boşanma aşamasında olduğu Harun Gül tarafından çocuğunun sünneti için görüşmeye ikna edilerek eve çağırılmıştı. Sabah kahvaltısından sonra Gül ile Kartal arasında başlayan tartışma, Kartal’ın evden kaçarak uzaklaşmaya çalışmasıyla sokağa yansımıştı. Genç kadının peşinden koşarak giden Gül, ateşli silahla Kartal’ı öldürmüştü.

Soruşturma kapsamında sokakta çekim yapan yurttaşların ve sokak kameralarının kayıtları incelendi. Gül’ün, eylemi belirli bir plan ve tasarlama kastı altında işlediği belirlenerek eyleminin kadın olan eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuyla 6136 Sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan yargılanmasına karar verildi. Katilin piyasadan temin ettiği kurusıkı tabancayla mı bu olayı gerçekleştirdiği beklenen kriminal raporuyla netleşecek.

YAŞAM HAKKI KONUSUNDA BİLİNÇ EKSİKLİĞİ VAR

Avukat Kaya Kartal yaptığı açıklamada, “Yaşam hakkı konusunda Türkiye’de maalesef ciddi bir bilinç eksikliği söz konusu olup özellikle boşanmak isteyen, boşanma sürecinde olan hatta boşanmış olmasına rağmen halen evliymiş gibi muamele gören kadınlar cinayet kurbanı olabilmektedir” dedi.

Kaya şöyle devam etti: “Esasen bir anlaşma niteliğinde olan evliliği ve eş olmayı, her hal ve şartta mezara kadar devam etmesi gereken bir kurum olarak gören yanlış anlayışların bu bilinçsizliğin kaynaklarından olduğu kanaatindeyim. Bu bilinçsizlik ve yanlış anlayışların özellikle İnfaz Yasası’nda şahıslara karşı işlenen adli suçlardaki cezasızlık algısı ile de birleşmesinin adam öldürmeyi de basitleştirdiğine dikkat çekmek gerekir. Devlet kendisine karşı işlenen suçlarda hem ceza verirken hem de infaz süre ve süreçlerinde alabildiğine gaddar davranırken, cinayet, yaralama, gasp ve hırsızlık gibi adli suçlarda 3 yılda bir gündeme gelen örtülü aflarla affedici bir pozisyonda durdukça bu algı daha da güçlenecektir. Serpil Kartal’ın katledilmesi olayında 3 yıldır devam eden bir ayrılık ve boşanma sürecine, geç de olsa verilmiş bir boşanma kararına rağmen böyle bir cinayet işlenebilmiştir. Burada katilin psikolojisine ve kararlılığına etki eden başka kişi ya da kişilerin varsa azmettiricilerin de ortaya çıkarılması önemlidir. Zaten kameralar önünde gerçekleşen bu cinayet için, iddianamede cinayetin en ağır hali olan ‘kadın olan eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ceza istenmiş olması önemli bir unsurdur.”