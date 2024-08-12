Serpil planlı katledildi

Haber Merkezi

Arnavutköy'de sokak ortasında Harun Gül tarafından katledilen Serpil Gül toprağa verildi. Ağabeyi Cihan Yılmaz, "'Gel çocuk sünnet olacak, sünnete gel' diyor. Tasarlayarak planlı.." dedi. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki Harun Gül tarafından sokak ortasında tabancayla öldürülen 35 yaşındaki Serpil Gül'ün cenazesi Sultanbeyli Teferrüç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BOŞANMAYA ÇALIŞIYORDU

Serpil Gül'ün Harun Gül'den 2 yıldır boşanmaya çalıştığı öğrenildi. Cenaze töreninde konuşan Serpil Gül’ün ağabeyi Cihan Yılmaz, "3 yıldır ayrılar kadını kandırıyor. 'Gel çocuk sünnet olacak, sünnete gel' diyor. Tasarlayarak planlı" dedi.

Serpil Gül

Özgür Kadın Hareketi (TJA), Mersin’de imam nikahlı olduğu Ziya Ecer tarafından katledilen Pınar Bayrak’ın Şırnak’taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ÇARESİZ DEĞİLİZ

DEM Parti Şırnak Milletvekilli Nevroz Uysal Aslan’ın da aralarında bulunduğu kadınlar, Bayrak’ın katledilmeden önce yaşadığı evin önünde açıklama yaptı. DEM Parti’li Aslan, "Kadınlar olarak yalnız değiliz. Çaresiz değiliz" diye konuştu.