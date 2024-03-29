Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Serpme ağ boynuna dolanınca boğulma tehlikesi geçirdi

Ajans Haberleri
  • 29.03.2024 15:23
  • Giriş: 29.03.2024 15:23
  • Güncelleme: 29.03.2024 15:23
Kaynak: DHA
Serpme ağ boynuna dolanınca boğulma tehlikesi geçirdi

Diyarbakır’da balık avlamak isterken boynuna serpme ağı dolanıp suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren Askeri Kaya (30), arkadaşları tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Kocaköy ilçesinin kırsal Ambar Mahallesi’ndeki Ambar Çayı’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla çayda balık avlayan Askeri Kaya’nın suya attığı serpme ağ, boynuna dolandı. Suya düşüp boğulma tehlikesi geçiren Kaya’yı, arkadaşları çaydan çıkarıp kurtardı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

BirGün'e Abone Ol