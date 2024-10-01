Sert daralma: İmalat PMI 54 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye ekonomisinde imalat göstergelerinde daralma sinyalleri eylül ayında da devam etti. Ağustos ayında 47,8 olan manşet PMI, eylül ayında 44,3’e geriledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 44,3 değerini aldı. Bir önceki ay endeks 47,8 olarak kaydedilmişti.

Eylül ayında anket katılımcılarının talep zayıflığına ilişkin geri dönüşleri dikkat çekti.

4,5 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Söz konusu zayıflık, yeni siparişlerde yaklaşık son dört buçuk yılın en sert düşüşüne yol açtı. Yeni ihracat siparişlerinin yeniden yavaşlamaya geçmesi, dış talepte de durgunluğa işaret etti.

Yeni siparişlerin zayıf seyrine bağlı olarak üretim de üst üste altıncı kez, aylık bazda yavaşlama kaydetti. Üretimdeki daralma aynı zamanda Mayıs 2020'den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Kaynak: BloombergHT