Sert düşüş | Ekonomide güven 18 ay geriye gitti

İktidarın enflasyonla mücadele programının başarısızlığına İBB'ye düzenlenen operasyonlar da eklenince ekonomiye güven 18 ay öncesine döndü. Ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,8 iken, Nisan ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 96,6 değerini aldı.

HER ALANDA GÜVEN DÜŞTÜ

Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.

EKONOMİ 18 AY GERİYE DÜŞTÜ

Son 18 ayın ekonomik güven endeksi verileri incelendiğinde, Ekim 2023'te endeks 96,8 değerini almıştı. Ağustos 2024'te 93,1'le endeks en düşük seviyesine inmiş, Aralık 2024'te faizde indirim trendinin başlamasıyla birlikte Mart 2025'te tekrar endeks 100 seviyesinin üstüne çıkmıştı. Nisan 2025 verileri ise 96,6 ile 18 ay geriye gidildiğini gösteriyor.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NASIL OKUNMALI?

Ekonomik güven endeksi, 0 ile 200 arasında bir değer alır ve bu değerler toplumun genel ekonomik beklentilerine dair önemli ipuçları sunar. Endeksin 100’den büyük olması, tüketicilerin ve üreticilerin ekonomiye dair geleceğe yönelik iyimser olduklarını gösterir. Bu durum, harcama ve yatırım eğilimlerinin artabileceğine işaret eder. 100’ün altındaki değerler ise ekonomiye olan güvenin azaldığını, yani toplumun geleceğe dair daha kötümser bir bakış açısına sahip olduğunu ifade eder.